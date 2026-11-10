Imágenes Reveladoras del Crimen contra José Eduardo Méndez Duarte

Un video que ha circulado ampliamente en redes sociales ha puesto en evidencia los momentos críticos de un brutal ataque armado que cobró la vida de José Eduardo Méndez Duarte, de 39 años, un prominente organizador de eventos en la región de Chiquimula.
Este trágico incidente, que también resultó en la muerte de otras dos personas y dejó a una más herida, tuvo lugar el pasado domingo 8 de noviembre en un establecimiento de la colonia Santa Marta, en Esquipulas, Chiquimula, generando una profunda consternación en la comunidad.
José Eduardo Méndez Duarte no era un desconocido en su localidad ni en el oriente del país. Su nombre era sinónimo de profesionalismo y creatividad en el ámbito de la organización de eventos.
Durante años, se dedicó con pasión a la planificación y coordinación de una amplia variedad de celebraciones y actividades sociales, desde bodas y quinceañeras hasta eventos corporativos y culturales.
Su habilidad para transformar ideas en experiencias memorables le había ganado el respeto y la confianza de numerosos clientes y colegas, consolidándolo como una figura esencial en el tejido social y económico de la zona.
Detalles del ataque
El violento episodio se desencadenó el domingo 8 de noviembre. Las imágenes, que han sido cruciales para la investigación y la comprensión pública de lo sucedido, muestran el instante en que un individuo ingresa al local.
Según los informes preliminares, este sujeto, tras un breve intercambio de palabras o una discusión que aún no ha sido completamente esclarecida, desenfunda un arma y abre fuego de manera indiscriminada contra un grupo de tres hombres que se encontraban en el lugar.
La ráfaga de disparos sembró el terror y dejó a varias personas heridas, en un acto de violencia que interrumpió la tranquilidad de la tarde.
José Eduardo Méndez Duarte fue una de las víctimas directas de esta agresión, recibiendo múltiples impactos de bala en el tórax.
A pesar de la gravedad de sus lesiones, en un acto de desesperación y con las últimas fuerzas, logró salir del establecimiento y buscar refugio en una vivienda cercana.
Su condición era extremadamente delicada. Tras ser asistido de emergencia, fue trasladado con celeridad al Hospital Nacional de Chiquimula. Allí, el personal médico realizó esfuerzos heroicos para salvar su vida, pero lamentablemente, Méndez Duarte falleció mientras era sometido a una intervención quirúrgica, sucumbiendo a las heridas infligidas.
El ataque armado no solo cobró la vida del reconocido organizador de eventos. La violencia de ese día también se llevó a José Alfredo Mejía Vanegas, de 25 años, quien, tras ser herido en el mismo incidente, fue trasladado al Centro de Salud de Esquipulas, donde lamentablemente falleció.
Además, una tercera persona, identificada como Hugo Roberto Portales, de 51 años, resultó gravemente herida en el tiroteo. Portales fue rápidamente movilizado a un centro asistencial en Zacapa, donde actualmente recibe atención especializada para recuperarse de sus lesiones, en un estado de salud que ha requerido cuidados intensivos.