 Asesinan a excandidato a alcalde en Esquipulas, Chiquimula
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Asesinan a excandidato a alcalde en Esquipulas, Chiquimula

Los reportes señalan que Diatmar Everaldo Zacarías Beza falleció en un ataque armado en un sector de la colonia Los Cerritos.

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El excandidato Diatmar Everaldo Zacarías Beza fue llevado a un centro asistencial, donde falleció., Redes sociales.
El excandidato Diatmar Everaldo Zacarías Beza fue llevado a un centro asistencial, donde falleció. / FOTO: Redes sociales.
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Un ataque armado en la colonia Los Cerritos, del municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula, cobró la vida de un excandidato a alcalde conocido por los lugareños como Diatmar Everaldo Zacarías Baeza. Un reporte de este sábado, 5 de septiembre de 2026, precisa que el hecho armado tuvo lugar el pasado viernes en hora de la noche.

Reportes preliminares indican que Zacarías Beza, quien actualmente se desempeñaba como jefe de una empresa dedicada al otorgamiento de créditos, fue trasladado a la emergencia a un centro asistencial privado, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Los cuerpos de socorro de la localidad compartieron una fotografía en la que se ve la ambulancia en la que Zacarías Beza fue trasladado al centro asistencial, en el casco urbano de Esquipulas, Chiquimula. Por el momento se desconocen más detalles del hecho de violencia que cobró la vida de Zacarías Beza.

Según los registros locales, el fallecido tuvo participación en la política local, ya que fue candidato a alcalde de Esquipulas y recientemente habría sido postulado para ocupar el cargo de gobernador departamental. Detalles como las circunstancias del ataque armado y el posible móvil del crimen aún no han sido establecidos; sin embargo, las autoridades ya investigan para identificar a los responsables, aseguraron medios locales.

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Yoel Malka fue detenido en Guatemala en febrero de 2026 y está señalado de distintos cargos, entre ellos trata de personas.

Con información del periodista Óscar Castañeda, de Emisoras Unidas 89.9 FM de Esquipulas, Chiquimula.

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