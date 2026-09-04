 Extradición de líder de Lev Tahor: Tribunal da luz verde
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Tribunal declara con lugar extradición de líder de Lev Tahor requerido por México

Yoel Malka fue detenido en Guatemala en febrero de 2026 y está señalado de distintos cargos, entre ellos trata de personas.

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Audiencia de extradición de Yoel Malka, supuesto líder de Lev Tahor, el viernes 4 de septiembre de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Audiencia de extradición de Yoel Malka, supuesto líder de Lev Tahor, el viernes 4 de septiembre de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Tribunal Quinto de Sentencia Penal declaró con lugar la solicitud de extradición. de Yoel Malka, presunto líder de la comunidad Lev Tahor, quien es requerido por la justicia de México por diferentes cargos, incluido trata de personas.

La resolución fue emitida este viernes 4 de septiembre, durante una audiencia en la que se dio seguimiento al proceso para que Malka sea entregado a las autoridades mexicanas y pueda responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.

Durante la diligencia, se informó que el Ministerio Público corrigió algunas inconsistencias de los señalamientos y la identidad de Malka. Asimismo, presentó formalmente los detalles del proceso de extradición que existe en su contra.

La acusación que enfrenta el extranjero es México está relacionada con posibles acciones de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos relacionados con la trata de personas en la modalidad de matrimonio o embarazo forzado.

La defensa se opuso a que la extradición fuera declarada procedente. Entre sus argumentos señaló supuestas deficiencias de la Fiscalía en la presentación de los hechos que se atribuyen al sindicado.

Luego de analizar los planteamientos presentados por ambas partes, el juez presidente del Tribunal Quinto, César García, le dio lectura al fallo emitido. Explicó que se determinó declarar con lugar la solicitud de extradición de Yoel Malka a los Estados Unidos Mexicanos, donde deberá enfrentar el proceso judicial por los hechos que se le atribuyen.

Malka fue detenido en febrero de 2026 en Guatemala por agentes de la Policía Nacional Civil y la Interpol.

Presencia de Lev Tahor en Guatemala

En diciembre de 2024, las autoridades guatemaltecas sorprendieron a los miembros de Lev Tahor en una finca del municipio de Oratorio, ubicado en la provincia de Santa Rosa (sureste) y, por acusaciones de tráfico sexual, rescataron a 160 menores.

Lev Tahor se afincó en 2016 en Oratorio, luego de que tensiones con comunidades indígenas del poblado de San Juan la Laguna los empujaran a abandonar el altiplano del país donde se habían ubicado originalmente.

La tensión entre la comunidad, que llegó a Guatemala en 2013, y las instituciones estatales a cargo del caso fue en aumento desde la separación de los menores y la captura de otro de sus líderes

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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