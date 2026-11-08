Inhuman al diputado, Julio César Portillo

La tarde de este domingo 8 de noviembre, fue inhumado el diputado, Julio César Portillo Paz, en el cementerio de la aldea Pata Galana, en Río Hondo, Zacapa.
El congresista fue inhumado en el cementerio de su localidad, luego de ser velado en la Iglesia Casa del Cielo, de la localidad, donde también Portillo Paz se desempeñó como predicador. El sepelio se realizó de manera privada, con la presencia de familiares y amigos.
Portillo Paz murió a causa de las heridas de bala que sufrió el viernes pasado, en un ataque armado en el que también murieron tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que lo custodiaban.
El atentado tuvo lugar en el municipio de Río Hondo, Zacapa, cuando la comitiva del congresista fue interceptada por individuos armados no identificados.
El director del Hospital Regional de Zacapa, Luis Alberto Nájera García, dijo que el parlamentario, de 36 años, murió horas después de su ingreso al centro asistencial debido a la gravedad de los disparos recibidos en el rostro y el cráneo.
En el ataque perdieron la vida los agentes Fernando Antonio Reyes Aldana, Erick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol, asignados a la seguridad personal del legislador por el Ministerio de Gobernación, tras una evaluación de riesgo efectuada en 2024 debido a amenazas de muerte denunciadas por el político.
Portillo Paz integraba la X Legislatura (2024-2028) en representación del departamento de Zacapa, una región considerada por las autoridades como un punto clave para las operaciones del crimen organizado.
El diputado llegó al escaño por el partido Cabal, agrupación de la que fue expulsado en abril de 2025 tras señalamientos de supuestas comisiones ilegales, y recientemente, el pasado 31 de octubre, se había integrado a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El departamento de Zacapa atraviesa un repunte de la violencia armada. A finales de septiembre pasado una matanza registrada en el municipio vecino de Huité dejó ocho muertos en un hecho que aún permanece bajo reserva judicial.
Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas del ataque y la identidad de los autores del atentado, en cuyo escenario las fuerzas de seguridad localizaron múltiples casquillos de armas de alto calibre.
Vía EFE