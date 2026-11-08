Diputado, Julio Portillo será inhumado este domingo

Para este domingo 8 de noviembre esta prevista la inhumación del diputado Julio César Portillo Paz, en Río Hondo, Zacapa que murió en un ataque armado el pasado viernes 6 de noviembre, hecho en el que también murieron tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC),
La velación del legislador se realizó en la Iglesia Casa del Cielo, de la aldea Pata Galana, en Río Hondo, Zacapa, donde también Portillo Paz se desempeñó como predicador. El sepelio se realizó de manera privada, con la presencia de familiares y amigos.
El diputado Julio César Portillo Paz falleció a causa de las heridas de bala que sufrió el viernes en un ataque armado en el que también murieron tres agentes de la PNC que lo custodiaban.
El atentado tuvo lugar en el municipio de Río Hondo, Zacapa, cuando la comitiva del congresista fue interceptada por individuos armados no identificados.
El director del Hospital Regional de Zacapa, Luis Alberto Nájera García, dijo en una conferencia de prensa que el parlamentario, de 36 años, murió horas después de su ingreso anoche al centro asistencial debido a la gravedad de los disparos recibidos en el rostro y el cráneo.
En el ataque perdieron la vida los agentes Fernando Antonio Reyes Aldana, Erick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol, asignados a la seguridad personal del legislador por el Ministerio de Gobernación, tras una evaluación de riesgo efectuada en 2024 debido a amenazas de muerte denunciadas por el político.
Portillo Paz integraba la X Legislatura (2024-2028) en representación del departamento de Zacapa, una región considerada por las autoridades como un punto clave para las operaciones del crimen organizado.