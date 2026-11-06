Matan a dos agentes de PNC, tras ataque contra el diputado, Julio Portillo

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se enfrentaron a criminales frente a la sede de la Subestación de Río Hondo, Zacapa, lugar dónde se encontraba el diputado Julio César Portillo Paz, quien salió ileso y fue auxiliado por Bomberos Municipales Departamentales.
De acuerdo con bomberos, en el incidente murió Fernando Reyes Aldana, agente de seguridad personal del diputado, Portillo Paz, además dos agentes de la PNC que se conducían en una motocicleta murieron al enfrentarse a los criminales.
Los bomberos auxiliaron a Portillo Paz, quien fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), aunque no presenta ninguna lesión.