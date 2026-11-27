El presidente Bernardo Arévalo confirmó que vetará el Decreto 32-2026, la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2027, que fue aprobado por el Congreso de la República esta semana y asciende a Q172,420.9 millones.
En una entrevista con el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, explicó la postura del Ejecutivo ante el presupuesto aprobado y detalló las razones detrás del rechazo. Señaló que la discusión dejó de ser técnica y se volvió política tras la presión para incluir ONG y otras acciones no contempladas por el oficialismo.
Según el ministro, esto buscaba debilitar las políticas públicas y disminuir la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios el próximo año. El funcionario enfatizó que, gracias a la Constitución, el Ejecutivo puede vetar este presupuesto y mantener el del año anterior, con los ajustes necesarios.
Sobre las críticas recibidas porque supuestamente el Gobierno presentó un presupuesto considerado "vulnerable", Menkos defendió su formulación, indicando que la propuesta incluía inversiones inéditas, como la ampliación del presupuesto para Puerto Quetzal por Q4,800 millones, y acciones extraordinarias vinculadas a compromisos legales y de gobierno. También resaltó que el presupuesto contemplaba más de Q2,550 millones asignados por Ley para infraestructura, recursos pendientes del Banco de Guatemala y fondos solicitados para el proceso electoral.
A pesar de ser percibido como elevado, el funcionario resaltó que sigue siendo uno de los presupuestos más pequeños en América Latina, solo que incluía elementos coyunturales obligados por la ley. Menkos subrayó que la administración se ha enfocado en cuidar la solidez fiscal, logrando tres mejoras en la calificación de riesgo país y posicionando a Guatemala cerca del grado de inversión.
Reducciones en programas clave y asignaciones cuestionables
Consultado sobre los recursos aprobados en el Presupuesto 2027 destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que han recibido críticas por su baja ejecución y presunta utilización para asegurar votos legislativos, Menkos reconoció la importancia de estos fondos para cubrir los espacios que no alcanzan los gobiernos locales ni el central.
Adicionalmente, informó que solicitaron un estudio independiente al Banco Mundial sobre la eficiencia de los Codedes, con resultados esperados para mayo próximo. El objetivo es aumentar la inversión pública y mejorar la planificación y supervisión de los proyectos.
El entrevistado admitió que la principal crítica radica en la baja velocidad de ejecución de los proyectos financiados por estos Consejos, y en que el aprovechamiento de estos recursos debería responder a una visión de desarrollo de mediano y largo plazo, más allá del mero interés electoral.
Respecto a los señalamientos de la sociedad civil y tanques de pensamiento sobre deficiencias en el proyecto de presupuesto, Menkos manifestó que el gobierno ha promovido procesos abiertos de planificación y presupuestación, incorporando comentarios de diversos sectores, aunque reconoció la complejidad de equilibrar intereses políticos, privados y de la sociedad dentro de la gestión pública.
Revela trasfondo de negociaciones presupuestarias con los diputados
Frente a cuestionamientos por la posibilidad de que los Codedes se utilicen como mecanismos de transacciones políticas como, según hizo referencia, alguna vez lo fueron los "maletines" de dinero entregados a diputados, el ministro defendió los procesos de supervisión actuales, indicando que los Consejos requieren validaciones y están sujetos a la Contraloría General de Cuentas y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.
El ministro enfatizó que los recursos no son un cheque en blanco ni para alcaldes ni para comunidades, e insistió en la necesidad de fortalecer la supervisión para evitar la corrupción y garantizar la calidad de la obra pública.
Por aparte, Menkos se refirió al trasfondo de la ruptura de acuerdos en el Congreso. Indicó que, según lo que ha podido conocer, ocurrió por la negativa del oficialismo a incluir más de 140 nuevas ONG en el presupuesto, así como por la reducción de recursos para otras organizaciones ya existentes, lo que generó un dictamen que calificó de "despropósito".
¿Qué medidas se tomarán tras el veto?
El ministro detalló que algunas carteras experimentarán recortes importantes con la propuesta recién aprobada. Por ejemplo, Salud perderá Q2,132.7 millones, Comunicaciones Q4,749 millones y Desarrollo Social Q2,549.6 millones, lo que afectará directamente programas como la Estrategia Mano a Mano y la atención oncológica pediátrica. En ese sentido, se deberán tomar las acciones que correspondan.
Finalmente, explicó que tras el veto se mantendrá vigente el presupuesto de 2026, ajustado con las modificaciones que ya autorizó el Congreso, pero será necesario realizar cambios para asegurar el financiamiento de procesos electorales y otra inversión relevante.