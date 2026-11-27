El Juzgado de Mayor Riesgo "B", a cargo del juez Eduardo Orozco, tenía previsto llevar a cabo este viernes 27 de noviembre la audiencia de aceptación de cargos de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, señalada dentro del caso Cooptación de Estado.
De acuerdo con la información recopilada, la referida diligencia quedó suspendida debido a que Melkin Escobar, abogado defensor de la exfuncionaria, notificó que debe asistir hoy a otra audiencia en el departamento de Jutiapa, lo que le imposibilita presentarse en la capital.
En ese sentido, el órgano jurisdiccional reprogramó el seguimiento del caso para el 2 de diciembre de 2026, a las 09:00 horas, momento en el que deberá comparecer la sindicada, acompañada de su defensor, para cumplir con las fases necesarias y definir su futuro legal.
Señalamientos contra Baldetti
Las pesquisas en torno al caso Cooptación del Estado evidenciaron que, durante el gobierno del Partido Patriota, encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se habría creado una estructura de corrupción a gran escala que se habría beneficiado por varias vías.
Se reveló que solo por el cobro de coimas, relacionadas con contratos nuevos y en curso, la estructura pudo haber recibido alrededor de 500 millones de quetzales.
La investigación del caso se dividió en dos fases. La primera dio seguimiento al caso de la Terminal de Contenedores Quetzal, donde se alegó que inversionistas españoles habrían obtenido una parte del Puerto Quetzal mediante el pago de sobornos. La segunda fase, conocida como "La Coperacha", detalló que varios funcionarios del gobierno "agasajaron" al binomio presidencial con costosos regalos adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas.
Roxana Baldetti está implicada en varios casos de corrupción, entre ellos "La Línea", "Agua Mágica", "Cooptación del Estado" y "RIC", y lleva aproximadamente nueve años en prisión.
Hasta ahora, ha sido condenada a 16 años de cárcel por el caso "La Línea" y a 15 años de privación de libertad por el caso "Agua Mágica". Sin embargo, los otros dos procesos penales donde está señalada siguen en curso.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.