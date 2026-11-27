Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que los pilotos de un camión y un tráiler protagonizan una violenta pelea en plena carretera, utilizando tubos metálicos para agredirse y provocando que el tránsito quedara paralizado durante más de cuatro minutos en la ruta al Pacífico.
En los primeros segundos de la grabación se observa al acompañante del piloto del camión con el rostro ensangrentado, mientras los conductores de ambos vehículos de transporte pesado sostienen tubos metálicos en sus manos.
Tras intercambiar algunas palabras, los involucrados comienzan a golpearse con los objetos, sin importar que se encontraban en medio de una carretera transitada. Durante el enfrentamiento, el piloto del camión también se acerca al cabezal del tráiler y comienza a golpearlo repetidamente con el tubo.
La situación representaba un peligro no solo para los protagonistas, sino también para los demás automovilistas, ya que el tránsito permanecía detenido y, en el carril contrario, los vehículos continuaban circulando a gran velocidad. Incluso, los pilotos llegaron a sobrepasar el borde central de la carretera para agredirse.
En un momento, el piloto de otro tráiler intentó intervenir para detener el enfrentamiento; sin embargo, los involucrados continuaron amenazándose con los tubos en las manos. Lejos de terminar la discusión, el conductor del camión volvió a acercarse al cabezal y le propinó varios golpes.
Después de aproximadamente cuatro minutos de enfrentamiento, una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), con varios agentes a bordo, apareció del otro lado de la carretera. Al notar su presencia, los protagonistas regresaron a sus respectivos vehículos.
¿Qué ocasionó la pelea?
Según lo observado en la grabación, los agentes únicamente conversaron con el piloto del tráiler, señalado de haber iniciado el conflicto, y posteriormente le permitieron retirarse del lugar.
De acuerdo con versiones sobre lo ocurrido, la pelea habría comenzado porque ambos conductores circulaban a excesiva velocidad y ninguno cedía el paso al otro.
En Guatemala, obstaculizar o bloquear la circulación puede conllevar sanciones de tránsito, incluidas multas que pueden alcanzar los Q5 mil, dependiendo de la infracción. Sin embargo, se desconoce si los involucrados fueron identificados o recibieron alguna sanción por lo ocurrido.