Una importante resolución judicial ha marcado un giro en el proceso legal que enfrenta el actor Vadhir Derbez en la Ciudad de México.
Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal anularon por unanimidad la orden de aprehensión que pesaba en su contra por los presuntos delitos de abuso sexual y violación.
Esta decisión impide a las autoridades capitalinas detener al hijo de Eugenio Derbez bajo ese mandamiento judicial específico.
Sin embargo, es crucial destacar que esta determinación no exonera al actor ni cierra el proceso legal en su totalidad. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abierta la carpeta de investigación y conserva la facultad de solicitar una nueva orden de captura si logra integrar elementos probatorios suficientes ante un juez de control.
Los magistrados federales fundamentaron su decisión al señalar que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para acreditar la ocurrencia de los hechos denunciados.
Advirtieron graves deficiencias en los elementos aportados por la FGJCDMX y concluyeron que no existen siquiera indicios mínimos que justificaran la orden de aprehensión contra el actor.
Esta resolución reviste una especial relevancia, ya que respalda los planteamientos que Vadhir Derbez y su equipo de defensa han sostenido desde el inicio del proceso. Ellos han denunciado graves inconsistencias e irregularidades en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía capitalina.
La determinación judicial contrasta con afirmaciones difundidas públicamente por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, quien había cuestionado la regularidad del amparo concedido inicialmente. Ahora, tres magistrados federales han coincidido con la determinación del juez de Distrito, ratificando la protección legal otorgada.
La otra investigación: un frente federal abierto
Enrique González Casanova, abogado de Vadhir Derbez, sostuvo que el mandamiento judicial resultaba inconstitucional. Además, recordó que una ficha roja de Interpol, emitida previamente, también quedó sin efecto.
El equipo legal del actor denunció un presunto intento de extorsión por 350 mil dólares, mientras que Vadhir Derbez ha rechazado categóricamente los señalamientos, asegurando que son falsos.
A pesar del revés judicial en la capital, la FGJCDMX insiste en que cuenta con datos de prueba sólidos dentro del expediente. La dependencia reportó previamente más de diez intentos fallidos para localizar y citar al actor en distintos domicilios, señalando su falta de comparecencia ante el Ministerio Público para rendir declaración y esclarecer los hechos.
Sin embargo, la situación legal de Vadhir Derbez se mantiene compleja debido a otro frente judicial. El actor enfrenta una segunda carpeta de investigación a nivel federal, ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Esta investigación se relaciona con una presunta violación contra una menor de edad durante un viaje en crucero, un caso completamente distinto al de la Ciudad de México.
Es fundamental diferenciar ambos procesos, ya que el expediente de la FGR continúa activo y no ha recibido resoluciones similares al amparo capitalino. Por lo tanto, la situación jurídica de Vadhir permanece abierta en ambos frentes, a la espera de nuevas diligencias y decisiones que definirán su futuro legal.