 Capturan a Fernando Farías Laguna con DPI falso
Internacionales

Militar mexicano buscado por Interpol es detenido en Argentina con identidad guatemalteca falsa

¿Quién es el militar buscado por Interpol que se hacía pasar por guatemalteco?

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Detienen en Argentina a militar mexicano que usó DPI guatemalteco falso., Redes sociales.
Detienen en Argentina a militar mexicano que usó DPI guatemalteco falso. / FOTO: Redes sociales.

Un contralmirante de la Marina de México, identificado como Fernando Farías Laguna, fue detenido en Argentina luego de permanecer escondido bajo una identidad falsa que incluía documentos supuestamente guatemaltecos.

Según las autoridades argentinas, el militar ingresó al país con una identidad falsa bajo el nombre de Luis Lemus Ramos, de 46 años. Para sostenerla, presentó un pasaporte y un documento de identificación de Guatemala que no eran auténticos, con los que habría intentado evadir a la justicia internacional.

Las investigaciones señalan que Farías Laguna llegó a Argentina procedente de Colombia y luego se instaló en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, donde finalmente fue ubicado y detenido en un operativo en conjunto con Interpol.

El caso ha llamado la atención porque utilizó documentos falsos relacionados con Guatemala, lo que muestra cómo personas buscadas en otros países pueden usar identidades centroamericanas para esconderse.

Sobre el operativo 

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó la captura y señaló que el detenido enfrenta cargos por crimen organizado, corrupción y delitos relacionados con el robo y tráfico de combustible.

En México, Farías Laguna es señalado como uno de los presuntos líderes de una red dedicada al llamado "huachicol fiscal", que consiste en introducir combustible de forma ilegal declarando que es otro producto para no pagar impuestos.

Las autoridades mexicanas también lo vinculan con una estructura criminal formada por funcionarios públicos y empresas privadas, que habría operado desde 2023 y causado pérdidas millonarias al Estado.

El detenido tiene tenía una orden de captura vigente y era buscado por la Interpol. Su hermano, un alto oficial de la Marina mexicana, ya había sido detenido por el mismo caso.

En las próximas horas, un juez en Argentina decidirá si es enviado a México mediante extradición o si es deportado directamente.

Las autoridades argentinas afirmaron que no darán refugio a personas buscadas por la justicia internacional.

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