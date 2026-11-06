 Orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por abuso sexual
Farándula

Confirman orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por caso de abuso sexual

Pese a orden de detención por presunta agresión sexual, el hijo de Eugenio Derbez no ha sido localizado tras siete intentos de la autoridad capitalina.

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vadhirderbez-a60e59f97024ede136122559a9d1f5b5.jpg / FOTO:
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la obtención de una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez, en el marco de una investigación por el presunto delito de violación.

Sin embargo, el hijo de Eugenio Derbez enfrentará el procedimiento penal en libertad, gracias a una resolución judicial derivada de un juicio de amparo que promovió.

La institución rompió el silencio sobre el caso este viernes 6 de noviembre de 2026, mediante una tarjeta informativa.

En ella, precisó que la investigación sigue activa y que los hechos denunciados habrían ocurrido en abril de este mismo año, en la alcaldía Coyoacán.

La Fiscalía ha reunido datos de prueba suficientes para llevar el caso ante una autoridad judicial, lo que llevó a la emisión de la orden de aprehensión.

Uno de los puntos más relevantes del comunicado es la confirmación de la orden de aprehensión por el delito de violación contra Vadhir Derbez, como parte de las diligencias para esclarecer la denuncia.

La dependencia subrayó que la investigación permitió recabar elementos probatorios sólidos para presentar el caso ante un juez. No obstante, la orden de aprehensión no procederá debido a un juicio de amparo promovido por el investigado.

Esta situación jurídica implica que Vadhir Derbez podrá enfrentar el procedimiento penal en libertad. Será citado a una audiencia inicial, sin la necesidad de ser detenido para comparecer. 

El Amparo: Clave para la Libertad Provisional

Según la tarjeta informativa, el juicio de amparo promovido por Vadhir Derbez tuvo un impacto directo en la orden de aprehensión.

Como resultado de esta acción legal, la autoridad capitalina debe continuar el procedimiento mediante una citación formal para que el investigado comparezca ante el juez correspondiente.

Este mecanismo legal es fundamental en el sistema de justicia mexicano, permitiendo a los ciudadanos protegerse de actos de autoridad que consideren violatorios de sus derechos.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado que exista una sentencia condenatoria o absolutoria contra el investigado. El proceso se encuentra en una fase inicial donde se busca establecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, siempre bajo el amparo de la ley y el debido proceso.

Otro señalamiento destacado en el comunicado está relacionado con los intentos de la autoridad para localizar y notificar a Vadhir Derbez.

La Fiscalía CDMX aseguró que, a pesar de que el investigado y sus abogados han manifestado públicamente su disposición a colaborar con la justicia, el actor y cantante aún no se ha presentado ante la institución para atender los requerimientos.

De acuerdo con la dependencia, se han realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos. Sin embargo, hasta la fecha, no ha sido posible concretar la notificación correspondiente. 

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