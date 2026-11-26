Lina Luaces, hija de la reconocida presentadora Lili Estefan, ha compartido recientemente detalles íntimos sobre su diagnóstico de esclerosis múltiple y los cambios físicos que ha experimentado a raíz de su tratamiento.
La modelo hizo el anuncio casi tres meses después de entregar su corona, revelando una batalla personal que ha librado en silencio, incluso durante su participación en el certamen de Miss Universo.
A través de sus redes sociales y en el marco del Día de Acción de Gracias, Lina Luaces expresó su profundo agradecimiento y abordar las especulaciones sobre su aspecto.
"Hoy tengo muchísimo que agradecer", escribió en un mensaje donde explicó que fue diagnosticada con esclerosis múltiple en septiembre, aunque ya venía lidiando con síntomas desde mucho antes.
La joven modelo explicó que los cambios visibles en su rostro se deben a la medicación.
"Sé que muchos han notado la retención de líquidos en mi rostro debido al tratamiento con altas dosis de esteroides que he recibido durante los últimos dos meses", detalló.
Esta revelación arroja luz sobre una situación que algunos de sus seguidores ya habían percibido en videos anteriores.
Lejos de preocuparse por su imagen, Lina Luaces ha redefinido sus prioridades. Confesó que durante su etapa como Miss Universo, la presión por lucir impecable era constante. Sin embargo, ahora su enfoque es radicalmente distinto.
"Una gran parte de mi etapa como Miss Universo se trataba de lucir siempre perfecta, pero esta etapa de mi vida se trata de sanar, y eso es mucho más importante que cualquier apariencia", afirmó, mostrando una madurez y fortaleza admirables.
El Camino Hacia la Recuperación
Desde el diagnóstico, Lina Luaces se ha embarcado en un riguroso proceso de rehabilitación. "He pasado por terapia física intensiva para recuperar mi movilidad, aprender a caminar nuevamente y volver a utilizar mis manos", relató.
Este camino ha sido arduo, no solo físicamente, sino también en el plano emocional, un aspecto que no dudó en reconocer.
A pesar de las dudas iniciales sobre si debía hacer pública su condición, Lina encontró en su fe y en el apoyo incondicional de su familia la fuerza para seguir adelante.
"Mi fe en Jesucristo y el amor de mi familia han sido mi mayor apoyo", destacó. Su madre, Lili Estefan, su hermano Lorenzo, y otros seres queridos han sido pilares fundamentales en este desafiante capítulo de su vida, brindándole sostén en los momentos de mayor incertidumbre.
La modelo expresó su gratitud a todos quienes la han acompañado en cada etapa de su vida, desde sus sueños hasta este inesperado desafío.
"Me han visto crecer, perseguir mis sueños y vivir tantos momentos importantes. Ahora me acompañan en un capítulo que jamás hubiera imaginado. Estaré eternamente agradecida", manifestó.
Con una actitud resiliente, Lina Luaces concluyó su mensaje con una nota de esperanza, asegurando que, aunque aún está aprendiendo a vivir con su diagnóstico, sabe que su historia está lejos de terminar.