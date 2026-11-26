El Gobierno de Guatemala reforzó la seguridad en los departamentos de Zacapa e Izabal, que se encuentran bajo Estado de Sitio desde el pasado 14 de noviembre por un incremento de la violencia en la región. Esta medida, declarada por la administración del presidente Bernardo Arévalo, quedó ratificada por decisión del Congreso de la República.
El Legislativo publicó este jueves, 26 de noviembre, en el diario oficial el decreto número 29-2026, a través del cual queda ratificado el Decreto Gubernativo 8-2026, a través del cual el Presidente en Consejo de Ministros declaró el Estado de Sitio por un plazo de 30 días.
El documento difundido también incluye, en su artículo 2, una reforma al artículo 1 de la normativa del Ejecutivo, en el que se adhirió a la medida inicialmente declarada para Zacapa e Izabal la disposición a través de la cual se faculta a las fuerzas de seguridad del estado a "tomar el control de las cárceles del país.
De igual forma, se reforma el artículo 4 del decreto de Gobierno, el cual se refiere a la limitación de los derechos constitucionales, una medida aplicable mientras esté vigente el Estado de Sitio. El texto quedó de la siguiente manera:
"Por disposición constitucional, se restringe la plena vigencia de los derechos reconocidos en los artículos 6, 26, 33 y segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ninguna persona podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la ley".
Agrega que las limitaciones serán ejercidas estrictamente en la medida necesaria para actuar en contra de grupos delictivos organizados u organizaciones criminales, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los habitantes de los departamentos de Izabal y Zacapa y el restablecimiento del orden público.
Fortalecen seguridad en Zacapa e Izabal
El Gobierno de Guatemala implementó una serie de medidas para reforzar la seguridad en Zacapa e Izabal, departamentos en los que se decretó el Estado de Sitio para hacerle frente a la situación de violencia que ha cobrado vidas de los ciudadanos.
El ministro de Gobernación, Marco Villeda, indicó la semana pasada en una rueda de prensa en Zacapa que el objetivo de los operativos en la región es "garantizar la tranquilidad y la paz" de la población local y que puedan desarrollar sus actividades con "total" normalidad.
"El estado de sitio está pensado y programado para combatir a los grupos criminales. No va en contra de reprimir a la población honrada", dijo a periodistas.
El funcionario recalcó que están "concentrando una enorme cantidad de recursos" para garantizar la seguridad en ambos departamentos.
Villeda estuvo acompañado en su visita a Zacapa por el ministro de la Defensa, Henry Saenz, quien detalló que "ya hay puestos de registro" en lugares "estratégicos", al igual que patrullajes por parte del Ejército guatemalteco.
El estado de sitio fue decretado por 30 días el sábado 14 de noviembre por el Gobierno de Guatemala, luego de que diversos ataques armados registrados desde finales de septiembre pasado dejaran una veintena de muertos, incluido el diputado Julio César Portillo, acribillado en Zacapa el 6 de noviembre.
Hasta el momento, los atentados, incluido el de Portillo, no han sido aclarados por las autoridades y se encuentran bajo investigación del Ministerio Público.