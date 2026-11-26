Antwon Fair, de 43 años, fue sentenciado a 50 años de prisión en Miami-Dade por el asesinato de su exnovia y dos de sus hijos, un crimen perpetrado en 2016. La condena se concretó tras un acuerdo con la fiscalía, donde Fair se declaró culpable de asesinato en segundo grado, intento de homicidio y abuso infantil, evitando así un juicio que podría haberle significado múltiples cadenas perpetuas. El acusado pasó una década en prisión preventiva, un tiempo considerablemente largo antes de que su caso llegara a una resolución.
La madrugada del 31 de julio de 2016, Fair irrumpió en la residencia de su expareja, Takeeya Fulton, en el sur del condado de Miami-Dade. Allí, abrió fuego contra ella, dos de sus hijos y otro menor que también se encontraba en la vivienda. Este ataque violento resultó en la trágica muerte de tres personas y dejó a un niño herido.
Los detalles del crimen y las víctimas
Las víctimas fatales fueron identificadas como Takeeya "KeKe" Fulton, de 39 años; su hija Nuckeria "Keria" Harris, de 19 años; y el joven Corey "C.J." Johnson, de 17 años. El incidente ocurrió en la intersección de Southwest 203rd Terrace y 115th Avenue, donde Fair forzó su entrada al hogar de Fulton. Disparó contra Fulton, Harris, Johnson y el hijo menor de la mujer, de 12 años. Este último recibió dos disparos en el pecho, pero afortunadamente sobrevivió tras ser trasladado al Kendall Regional Medical Center, según informó WSVN. Fulton y Harris fallecieron en la escena, mientras que Johnson murió más tarde en el mismo centro médico.
Investigadores citados por el Miami Herald señalaron que, horas antes de la masacre, Fair y Fulton, madre de seis hijos, habían sostenido una discusión. Durante el ataque, Fair no disparó contra los tres hijos que tenía en común con Fulton, quienes en ese momento tenían 7 y 5 años, y seis meses de edad.
La captura y el largo proceso legal
Tras cometer los crímenes, Antwon Fair huyó al estado de Georgia. Cuatro días después, el 3 de agosto de 2016, agentes del Departamento de Policía de Savannah y alguaciles federales lo detuvieron sin incidentes en un domicilio de Valentine Drive, según precisó un comunicado policial recogido por WSVN. Fair fue posteriormente extraditado de regreso a Miami-Dade. En el momento de los asesinatos, Fair se encontraba en libertad condicional por un cargo de posesión ilegal de arma de fuego, una condición que quedó violada automáticamente con su arresto.
La fiscalía, a cargo del fiscal Scott Warfman, había propuesto inicialmente una condena de 60 años. Fair, quien enfrentaba la posibilidad de múltiples cadenas perpetuas si hubiera ido a juicio por la acusación original de asesinato en primer grado, propuso una contraoferta de 50 años, la cual fue aceptada por la fiscalía. La defensora Sasha Pernick argumentó ante el tribunal que una condición médica de su cliente convertía cualquier pena superior a 20 años en una sentencia de por vida, según consta en los registros judiciales obtenidos por el Herald. Fair deberá cumplir al menos la mitad de la condena, unos 25 años, y recibirá crédito por los 10 años que ya pasó detenido en el Metro West Detention Center. Permanecía recluido allí a la espera de su traslado a prisión estatal. Además de la pena por los homicidios, una orden judicial dictaminó que Fair deberá mantenerse alejado de sus hijos sobrevivientes y de los familiares de Fulton, aseguró el Herald.
Emotivos testimonios de la familia
Durante la audiencia, que se llevó a cabo el pasado 16 de octubre, varios integrantes de la familia Fulton tomaron la palabra. Una hermana de Takeeya expresó que el tiempo transcurrido desde los crímenes había sido un "camino largo" para la familia. Dijo que perdonaba a Fair, pero que jamás olvidaría el sufrimiento que infligió. "Perdimos a tres personas", afirmó. "Personas queridas por todos, no solo por los presentes en la sala".
Una de las hijas que Fair tuvo con Fulton también habló ante el tribunal. "Perdí a mi mamá, a mi hermana y a mi hermano", declaró la joven. "Merezco crecer junto a mi familia". Señaló que cada cumpleaños sin ellos le recuerda la ausencia que ya no tiene vuelta atrás. Un pariente masculino de Fulton se dirigió directamente al condenado: "Lo hiciste tú, hermano. Tienes que quedarte ahí adentro de por vida", dijo. "Masacraste a mi gente".