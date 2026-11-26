Un video generado con inteligencia artificial se ha viralizado en redes sociales, desatando rumores sobre una supuesta crisis matrimonial entre el príncipe Harry y Meghan Markle.
El contenido ficticio ha generado especulaciones entre los internautas sobre la relación de los duques de Sussex, pese a que no constituye evidencia de problemas en su matrimonio.
La afirmación apareció en una publicación de la cuenta @MbaAdol en X el 24 de noviembre de 2026. Decía lo siguiente:
"BOOM ? IMPRESIONANTE NOTICIA REAL - HACE MENOS DE 15 MINUTOS, HARRY FUE FOTOGRAFIADO LLEVANDO FRENÉTICAMENTE A LA PRINCESA LILIBET AL COCHE TRAS DESCUBRIR, SEGÚN SE INFORMA, LO QUE MEGHAN LE HABÍA HECHO A SU PEQUEÑA HIJA".
La escena del vídeo manipulado parece transcurrir frente al Palacio de Buckingham, en el centro de Londres, en un lugar muy concurrido. Diversos fallos visuales revelan que el vídeo ha sido generado por inteligencia artificial.
Primero, el hombre empuja a la mujer, pero su brazo se dobla de forma extraña al extenderlo. Luego, entra al vehículo sosteniendo a la niña, cuyo cuerpo parece flotar contra su pecho mientras se mueve de un lado a otro, sin que nada la sostenga visiblemente.
Finalmente, cuando la mujer cierra la puerta del coche, el borde se dobla visiblemente contra sus manos antes de volver a su posición original contra el lateral del vehículo.
Su mano también parece fundirse con el marco de la ventana. A lo largo del vídeo, ambos se mueven de forma antinatural. Además, la niña del video parece más joven y pequeña que Lilibet.
Juntos en familia
Llega el día de Acción de Gracias para el príncipe Harry y Meghan Markle con sus hijos en Reino Unido. Para los Sussex, será una jornada familiar que pasarán en su casa de Costwolds, en la bucólica finca inglesa.
El primer Thanksgiving en Reino Unido que festejarán con sus pequeños, Archie y Lilibet desde que se mudaron a Inglaterra el pasado agosto.
Pese a que algunos medios deslizaban la posibilidad de que los Sussex viajaran a Estados Unidos por estas fechas para celebrar con sus amigos de California una de las festividades más importantes y señaladas del año, parece que los planes apuntan a quedarse en Inglaterra.
Según publica People, Meghan Markle no quiere añadir más presión a su familia. El arresto de su padre el pasado 6 de noviembre por posesión de pornografía infantil dejó devastada a la duquesa.
Una consternación y abatimiento que "todavía pesa mucho" en Meghan Markle , según relata una fuente del entorno para la publicación. "Quiere que estas fiestas sean tranquilas y agradables para la familia".