El cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026 promete emociones a granel y pinta para ser uno de las jornadas más vibrantes en la historia de los llamados "torneos cortos". Antigua de Mauricio Tapia, Xelajú de Roberto Hernández, Municipal de Mario Acevedo y Mixco de Fabricio Benítez serán los grandes protagonistas, ya que entre estos cuatro clubes dos lograrán el boleto directo a semifinales y dos deberán ir a disputar la fase de acceso a semifinales, con el latente peligro de quedar fuera de la ruta hacia el título de la Liga Nacional. Además, está en juego el ser ganador de la tabla del actual campeonato.
Antigua parte como favorito ya que suma 40 puntos y le saca tres unidades a Xelajú, Municipal y Mixco, que suman cada uno 37 unidades, lo que abre las puertas para que el fin de semana pueda ocurrir un hecho sin precedentes: cuádruple empate a 40 puntos en la lucha por el primero y segundo lugar de la tabla.
¿Cómo se daría ese cuádruple empate?
Si Antigua y Xelajú logran ganar sus respectivos partidos del sábado ante Mixco y Comunicaciones, respectivamente, ambos serían los clubes clasificados de forma directa a semifinales y el "Panza Verde" el gran ganador de la fase regular.
Pero la situación podría dejar cuatro equipos con 40 puntos. ¿Qué debe suceder?
Derrota de Antigua en casa ante Mixco. El "Panza Verde" quedaría con 40 puntos y una diferencia de gol de al menos +11; y el "Chicharronero" llegaría a los 40 puntos y una diferencia de gol que podría ser de +9 o más
Y triunfos de Xelajú ante Comunicaciones y de Municipal sobre Suchitepéquez, para que sumen 40 puntos y su diferencia de gol quede desde los +18 y +13, respectivamente.
De darse esa combinación de resultados, todo se definiría por la diferencia de gol, que en todo caso favorecería a los "Superchivos" y los "Rojos".
Jornada 22 de la fase regular: sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas
- Comunicaciones vs. Xelajú
- San Pedro vs. Guastatoya
- Antigua vs. Mixco
- Suchitepéquez vs. Municipal
- Aurora vs. Cobán Imperial
- Malacateco vs. Marquense.