Un accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este jueves, 26 de noviembre, en el kilómetro 275.5 de la ruta que comunica San Marcos con Malacatán. En este punto quedó volcado un bus extraurbano por causas que aún se desconocen.
Elementos de distintas compañías de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a varias personas que resultaron afectadas.
De acuerdo con el reporte de los socorristas, al menos dos de los pacientes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaban.