Momentos de tensión quedaron registrados por una cámara de seguridad dentro de un almacén de ropa, donde un empleado provocó accidentalmente un incendio al combinar desodorante en aerosol con una llama, aparentemente como parte de una broma a uno de sus compañeros de trabajo.
En el video, que se ha viralizado en redes sociales, se observa al joven rociar el producto inflamable mientras sostiene un encendedor. La combinación provocó una llamarada similar a un lanzallamas improvisado que alcanzó rápidamente la ropa que se encontraba expuesta en el establecimiento.
Lo que aparentemente comenzó como una broma entre compañeros terminó convirtiéndose en una situación de emergencia, pues las llamas se propagaron rápidamente y comenzaron a consumir parte de los artículos del negocio.
Ante lo ocurrido, otros trabajadores intervinieron para intentar controlar el fuego y evitar que se extendiera por el resto del almacén. La rápida reacción permitió sofocar las llamas antes de que provocaran daños mayores.
Pronunciamiento tras incidente
El incidente ocurrió el martes 24 de noviembre en Valparaíso de Goiás, Brasil. Pese al susto, ninguna persona resultó herida. Un día después, el miércoles 25, el propietario del negocio y el empleado involucrado compartieron una declaración en la que lamentaron lo sucedido y agradecieron que nadie hubiera resultado lesionado.
Durante el mensaje, el empleador le expresó al trabajador que no debía preocuparse y agradeció a Dios porque había salido ileso. Por su parte, el joven ofreció disculpas y explicó que las bromas entre compañeros eran habituales, aunque reconoció que no esperaban que algo así pudiera ocurrir.
Siempre bromeamos y hacemos chistes, no esperábamos que esto sucediera. Tengan cuidado, porque no todos los chistes son graciosos", expresó el empleado.
Este tipo de incidentes representa un riesgo considerable, debido a que muchos desodorantes en aerosol contienen gases propelentes inflamables, como propano, butano e isobutano. Al entrar en contacto con una llama o chispa, estos pueden encenderse y provocar llamaradas repentinas capaces de iniciar un incendio.