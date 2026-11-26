Trabajadores del transporte mantienen este jueves, 26 de noviembre, paralizado el servicio extraurbano que cubre la ruta entre Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y la Ciudad de Guatemala, situación que ha afectado a centenares de usuarios que necesitan movilizarse en ese importante tramo.
De acuerdo con la información recopilada, la suspensión de la circulación de las unidades comenzó desde ayer y obedece a presuntas amenazas de extorsión que habrían recibido los transportistas por parte de grupos delincuenciales.
Ante la falta de unidades, los pasajeros han tenido que buscar alternativas para llegar a sus destinos. Algunos están utilizando vehículos particulares que ofrecen transporte colectivo hacia San Lucas Sacatepéquez, mientras que otros abordan automóviles en el sector de El Trébol, con dirección a Antigua Guatemala.
La suspensión ha generado complicaciones para decenas de personas que diariamente utilizan esta ruta para trasladarse por motivos laborales, educativos y personales.
Hasta el momento, se desconoce cuándo será restablecido el servicio, mientras los usuarios continúan enfrentando dificultades para movilizarse entre Antigua Guatemala y la ciudad capital.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7