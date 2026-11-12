 Tráiler averiado bloquea tránsito en zona 12
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Cabezal con fallas obstaculiza paso en zona 12

La unidad de transporte de carga permanece en la calzada Aguilar Batres.

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., Municipalidad de Guatemala
. / FOTO: Municipalidad de Guatemala
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Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que este jueves, 12 de noviembre, se presentan complicaciones para la circulación en la calzada Aguilar Batres y 10 calle, zona 12, debido a la presencia de un vehículo de transporte de carga pesada que presenta fallas mecánicas.

Desde horas de la madrugada se mantiene esta problemática en el sector, donde se encuentra interrumpida parcialmente la circulación vehicular con dirección hacia el Trébol.

De forma preliminar se conoció que el cabezal, que traslada un contenedor, presenta daños en los neumáticos, por lo que avanzan las gestiones para poder hacer las reparaciones correspondientes que permitan que pueda ser retirado de este importante tramo.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que los agentes de la institución se movilizaron de inmediato al punto afectado y se encuentran apoyando para agilizar el tránsito en el lugar, mientras avanzan las acciones para movilizar el obstáculo.

La entidad les solicitó a los usuarios tomar en cuenta esta información si transita por el sector y, de ser posible, tomar rutas alternas.

Otros puntos afectados

La PMT de Mixco informó que un tráiler que presentó desperfectos mecánicos se quedó detenido a un costado del puente El Caminero, con dirección a la colonia El Milagro, donde genera complicaciones para la circulación vehicular.

La institución detalló que se encuentra accionando para poder movilizar el obstáculo del lugar. Asimismo, pidió precaución a los usuarios.

Mientras tanto, la PMT detalló que un camión con desperfectos mecánicos permanecía obstaculizando la ruta de Bárcenas a Milpas Altas, conocida como la cuesta de El Zope. La institución hizo las coordinaciones necesarias y se realizó el proceso de retiro con apoyo de una grúa.

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. - PMT de Villa Nueva

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