Esta noche se vivió una jornada importante en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol con la celebración del derbi de antaño entre Municipal y Aurora, en un duelo reprogramado de la fecha 19 del Torneo Apertura 2026, el cual viene a jugarse tres días antes de que se cierre la fase de regular (fecha 22).
Municipal buscaba a toda costa el triunfo para escalar posiciones e igualar las unidades de Xelajú y Mixco (37 puntos) y quedar a tiro del primer lugar; por su parte, Aurora quería triunfar para llegar el sábado con opciones matemáticas de ingresar al top 6 y disputar la fase final.
Apertura 2026: Municipal 3-2 Aurora
El partido comenzó con la novedad que, Cristian Hernández, anunciado en el once titular, no salía al terreno de juego, y su lugar era ocupado por Rudy Barrientos. No hubo información oficial de lo ocurrido durante la fase de calentamiento con el jugador argentino.
En los primeros minutos, el protagonista del partido fue Elvi Ellington, primero por una fuerte falta que terminó con una amonestación en apenas 7 minutos de juego y con ello quedó condicionado en el partido, y la segunda, un fallo increíble solo frente a la portería, pero su cabezazo se fue casi en diagonal hacia el lateral cuando se jugaba el 22.
Al 25, un error de Liborio Sánchez, quien no controló un balón de larga distancia tirado por Yunior Pérez, terminó dando rebote y eso fue aprovechado por José Carlos Martínez para el 1-0. Más adelante, las imágenes de televisión mostraban una clara posición adelantada de el "Flaco", por lo que el gol fue viciado.
Para cerrar el primer tiempo, Aurora logró empatar el partido al 38 en una jugada que partió desde un tiro libre y que culminó con autogol de Aubre David previo a un remate del goleador Héctor Morales.
Para la segunda parte ya no salió Elvi Ellington, quien completó los faltantes 42 minutos que necesitaba Municipal para cumplir con el reglamente respecto a los minutos de juego para futbolistas de edad limitada.
Triunfo para Municipal
Al 55 de juego, José Carlos Martínez aprovechó una jugada y con un golpe de cabeza bien colocado venció al portero Liborio Sánchez para el 2-1 en el partido, y doblete en el encuentro. Ese gol llenó de paz al "Rojo" que, con ese triunfo parcial quedaba con grandes posibilidades de ganar la fase regular el próximo sábado.
Cuando se jugaba el 61, Rudy Barrientos apareció en el área grande y definió el 3-1 y con ello aseguró el triunfo de Municipal y sentenció al Aurora a no lograr ser parte de la fase final.
Aurora logró descontar al 71 con gol de Diego Ruiz para el final 3-2.
Con la vitoria, Municipal podría ganar la fase regular y clasificar de forma directa a semifinales; primero debe vencer a Deportivo Suchitepéquez en condición de visitante y luego esperar tropiezos de Antigua y Xelajú M. C. El "Panza Verde" es anfitrión de Mixco y los "Superchivos" visitan a Comunicaciones".