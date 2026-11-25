La campeona olímpica del tiro con armas de casa (trap), Adriana Ruano, logró el pasado 12 de noviembre el boleto que le da acceso a disputar los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, y lo hizo siendo subcampeona mundial tras lograr la plata en el Campeonato Mundial de Tiro que se desarrolló en Doha, Catar. Doce días después de este gran logro, la deportista guatemalteca utilizó sus redes sociales para expresar lo que significó este logro en su carrera deportiva.
En una publicación efectuada en Facebook, Adrina Ruano contó a flor de piel qué pasó en este año 2026, donde al final del camino logró reencontrarse con ella, su nivel, y con logros importantes, como su primera presea en el Mundial y una tercera clasificación olímpica.
"Subcampeona mundial y cuota Olímpica en la ISSF World Championship en Doha, Qatar. Mi primera medalla mundial y tercera clasificación olímpica; ahora rumbo a Los Ángeles 2028", fue la parte con la cual inicia Adriana Ruano su pronunciamiento en redes sociales.
Posteriormente, Ruano confesó: "Después de Paris 2024 empezó un proceso que no ha sido nada fácil. Alcanzar algo tan grande también trajo nuevas expectativas y, quizá de manera inconsciente, esa necesidad de revalidarme ante el éxito".
Adriana Ruano: "Este año, en especial, ha sido muy agotador. Hubo caídas, mucha frustración, y momentos en los que me cuestioné mi futuro como atleta. Pero desde inicio de año también tomé la decisión de volver a apostar por mí y mi preparación, teniendo este Mundial como objetivo principal, sabiendo que lo di todo. Tanto así que escribí en mi jornal que quería pelear por ser campeona mundial y conseguir aquí mi clasificación olímpica. Me quedé muy cerca del primer objetivo, pero el segundo se logró y hoy, al ver está medalla, me siento muy orgullosa de lo que representa".
Una serie de agradecimientos
Adriana Ruano siempre ha sido agradecida con Dios y con las personas que le apoyan incondicionalmente, y el mensaje publicado en Facebook no fue la excepción. Ruano agradeció a una serie de personas que para ella significan mucho.
"Gracias Diosito por darme fuerzas para continuar luchando por mis sueños. Gracias Ricardo González Ferrada, Pedro Martin y Jeannie Oliva por ayudarme a navegar los momentos difíciles de este proceso y por seguir construyendo este camino conmigo", escribió la campeona olímpica.
Adriana Ruano también dio agradecimiento a sus patrocinadores, a la Asociación Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza, a la Embajada de Guatemala en Qatar, a Beatriz Martínez Sordo, a Alberto Fernández, a Gregorio, a José Arana, Yeimi Morales UP Relaciones Publicas y a Holy Program (Fitness Program).
Adriana Ruano, campeona olímpica en París 2024, es la primera deportista nacional en obtener boleto para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, donde buscará el bicampeonato olímpico.