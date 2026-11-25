Un Juzgado resolvió ligar a proceso penal a Julio Roberto Pineda García, señalado de la posible participación en el femicidio de Sucely Areli Aguirre Quinteros. El cuerpo de la víctima fue encontrado envuelto en sábanas el pasado el 15 de noviembre en la colonia La Florida, zona 19 de la Ciudad de Guatemala.
Según la investigación, el detenía sostenía una relación sentimental con la víctima y, en un contexto de relaciones desiguales de poder, habría ejercido violencia en su contra, provocándole la muerte.
A decir de la Fiscalía, con el apoyo de la Unidad de Análisis Forense de Video de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil, se analizaron grabaciones de que permitieron establecer ciertos aspectos del crimen.
Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que, el día de su desaparición, la víctima acudió a un apartamento ubicado en zona 18 capitalina, en compañía del ahora detenido. Posteriormente, se evidenció que el individuo salió del inmueble cargando el cuerpo de la víctima envuelto en sábanas, las cuales coinciden con las localizadas en la escena del crimen.
En seguimiento a estos hallazgos, se realizó un allanamiento en el apartamento del sindicado, donde se localizaron manchas que dieron resultado positivo a pruebas de quimioluminiscencia para detectar posibles rastros de sangre.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7