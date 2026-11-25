El Congreso de la República aprobó este miércoles el Decreto 32-2026, que define el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el año fiscal 2027 por un monto de Q172 mil 420 millones, una cifra que representa Q20 mil millones menos que la propuesta inicial del Organismo Ejecutivo.
Entre los puntos clave del presupuesto destaca la reducción del déficit fiscal, disminuyendo la colocación de Bonos del Tesoro en Q10 mil millones. Según explicó el presidente del Congreso, Luis Contreras, esta reducción evita que el déficit supere el 4.1%.
El dictamen también prioriza el cumplimiento de normativas vigentes como la Ley General de Sistema Portuario Nacional y destina recursos para la modernización de la infraestructura vial. Para la ampliación y modernización de la Empresa Portuaria Quetzal se asignaron Q4 mil 650 millones, que deberán ejecutarse en un solo pago, sin posibilidad de reducción. Asimismo, hay Q300 millones destinados a la modernización del sistema de transporte metropolitano y de puertos, aeropuertos y ferrocarriles.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) recibirá Q1 mil 568 millones para fortalecer proyectos estratégicos en infraestructura productiva, estimulando el desarrollo económico y social. El presupuesto también contempla fondos para impulsar proyectos municipales y estatales en áreas como vialidad, salud, educación y telecomunicaciones que, según el Legislativo, cuentan con estrictas normas de transparencia y fiscalización.
En cuanto a la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, se dispone la creación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) que deberá funcionar con una organización y reglamento internos antes del inicio del ejercicio fiscal. Desde el 1 de enero de 2027, el Artículo 92 de la normativa regulará el financiamiento de la DIPP.
Seguridad, educación y salud, entre otras áreas
Para temas de seguridad, la X Legislatura asignó Q500 millones a la construcción de un Centro de Privación de Libertad de Máxima Seguridad, cumpliendo la ley "antipandillas".
En el área educativa sobresalen Q26 mil 137 millones para el Ministerio de Educación, con el compromiso de intervenir 37 mil centros educativos, mantener la matrícula de 3.1 millones de estudiantes y contratar 140 mil docentes. Además, la cartera de Educación planea construir 300 nuevos centros, contratar 1,500 maestros bajo el renglón 021 y fortalecer el Programa de Alimentación Escolar.
Al respecto se pronunció la ministra de Educación, Anabella Giracca, quien cuestionó la asignación presupuestaria aprobada, al advertir que la reducción de recursos pone en riesgo siete programas, entre estos, la contratación de los docentes, la apertura de más institutos de secundaria y la continuidad del remozamiento de escuelas públicas. La funcionaria calificó la decisión como un retroceso que afectará a la niñez y juventud guatemalteca.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recibirá Q16 mil 482 millones, el Ministerio de Desarrollo Social Q2 mil 950 millones, Gobernación Q9 mil 753 millones y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Q5 mil 919 millones.
Mientras tanto, Agricultura contará con Q2 mil 192 millones; Defensa, Q5 mil 458 millones; Relaciones Exteriores, Q1 mil 75 millones; y Trabajo y Previsión Social, Q2 mil 637 millones.
Fondos para Consejos de Desarrollo
El presupuesto otorga Q7 mil 46 millones a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) para ampliar la inversión en agua, saneamiento y desarrollo local en los 340 municipios, enfocados en obras de agua potable, saneamiento, alcantarillado y tratamiento de desechos sólidos.
De acuerdo con información del Congreso, para reforzar la transparencia, la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Economía deberán crear bases de datos públicas en sus portales, publicando los beneficiarios y montos de exenciones y tratos tributarios diferenciados. Cuando se trate de incentivos fiscales, se deberá informar sobre empleos generados, inversión y salarios pagados relacionados con estos beneficios.
El presupuesto prohíbe asignar recursos para la compra de alimentos y bebidas para despachos ministeriales y establece que las compras institucionales deben vincularse con las funciones sustantivas y seguir criterios de racionalidad.
A pesar de las medidas de control anunciadas por el Legislativo, analistas advierten sobre el riesgo de que estos fondos asignados a los Codedes sean utilizados con fines electorales.
Otros rubros
De las obligaciones a cargo del Tesoro, destacan Q40 millones para la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, Q20 millones para la Autoridad del Lago Petén Itzá y Q27 millones para el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad.
También se priorizan obras en el canal de Chiquimulilla, municipios de Moyuta, Jutiapa, Chiquimulilla y Taxisco en Santa Rosa, Iztapa en Escuintla, La Blanca y Ocós en San Marcos, y canales de acceso a Río Dulce y río Sarstún en Izabal, entre otros puntos del país.
Como respuesta a emergencias, se crea un Fondo Emergente de Q120 millones para atender daños causados por fenómenos naturales y financiar programas frente a epidemias o situaciones que amenacen la salud de la población.
Finalmente, se destinaron Q20 millones para la Encuesta Nacional de Desarrollo en Salud (Endesa) 2027, que medirá indicadores como desarrollo infantil, prevalencia de desnutrición crónica y calidad del agua para consumo humano.
* Con información del Congreso de la República y los periodistas Dayana Rashón y Edgar Quiñónez, Emisoras Unidas 89.7