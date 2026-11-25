Una enorme serpiente sorprendió a una familia luego de aparecer dentro de su vivienda en la aldea Cerro Negro, San Pedro Jocopilas, Quiché. El hallazgo movilizó a los cuerpos de socorro, quienes acudieron al inmueble para retirar al reptil y evitar que alguien intentara manipularlo sin las precauciones necesarias.
De acuerdo con información de medios locales, los habitantes se percataron de la presencia de un animal dentro de la casa, por lo que alertaron de inmediato a los Bomberos Municipales de San Pedro Jocopilas.
Los socorristas llegaron al lugar y realizaron las maniobras para rescatar a la serpiente. Posteriormente, se difundieron fotografías del procedimiento en redes sociales, donde llamó especialmente la atención el considerable tamaño del ejemplar.
Tras el rescate, los socorristas de San Pedro Jocopilas entregaron el ejemplar a sus Bomberos Municipales de Santa Cruz del Quiché, quienes coordinaron su traslado con especialistas para que recibiera los cuidados correspondientes. Durante el procedimiento también se captaron fotografías en las que se observa al rescatista junto a la enorme serpiente, imágenes que posteriormente fueron difundidas en redes sociales y llamaron la atención por las dimensiones del reptil.
Serpiente es conocida popularmente como zumbadora
El reptil fue identificado como Drymarchon melanurus, conocido popularmente como zumbadora. Se trata de una especie no venenosa que no representa un peligro para las personas, siempre que no sea provocada ni manipulada.
Debido a sus dimensiones, esta serpiente destaca entre las especies de mayor tamaño de la región. Habitualmente puede alcanzar entre 1.8 y 2.4 metros de longitud, aunque algunos ejemplares llegan a superar los 2.7 metros e incluso pueden acercarse a los tres metros.
Su alimentación incluye roedores, aves, anfibios, lagartijas y otras serpientes, incluso algunas especies venenosas, por lo que cumple una función importante en el equilibrio de los ecosistemas y el control natural de otras poblaciones animales.
Ante este tipo de situaciones, los socorristas recomiendan no acercarse ni intentar capturar animales silvestres por cuenta propia. Lo adecuado es mantener una distancia segura y solicitar apoyo de personal capacitado para realizar el rescate.