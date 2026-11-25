Las bajas temperaturas que se presentan durante la noche y madrugada en distintas regiones del país han llevado a las instituciones del Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) a mantener habilitados albergues temporales, ofreciendo alojamiento y atención gratuita a quienes no cuentan con condiciones adecuadas para protegerse del frío.
La apertura de estos espacios responde a acciones interinstitucionales escalonadas que forman parte de la Gestión de Albergues del Plan Nacional de Respuesta (PNR). Durante la actual temporada se han brindado más de 19 servicios de albergue a nivel nacional, incluyendo dos atenciones recientes en el departamento de Guatemala.
La importancia de estas medidas crece ante el acercamiento del primer frente frío de la temporada, cuyos efectos comenzarán a sentirse desde el miércoles 25 de noviembre,
según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Con la llegada de este sistema se prevé un marcado descenso de temperaturas, en especial en las regiones Norte, Caribe y Meseta Central, mientras que el ambiente frío persistirá en las noches y madrugadas sobre los altiplanos Central y Occidental.
Ubicación de los albergues
De acuerdo con datos compartidos por la Conred, hasta la fecha se tienen habilitados centros de atención en los siguientes puntos:
- Sololá: Gimnasio Municipal, callejón El Capulín, Panajachel.
- Quetzaltenango: Iglesia Evangélica Casa de Restauración Agradecidos, 15 avenida 0-56, zona 1, cabecera departamental.
- Alta Verapaz: Parroquia El Calvario, 7.ª avenida 3-45, zona 1, Cobán.
- Guatemala: Albergue Municipal del Barrio El Gallito, 13 calle "A" 5-30, zona 3, ciudad de Guatemala.
Piden aplicar medidas por bajas temperaturas
La Secretaría Ejecutiva de la Conred emitió una serie de recomendaciones para la población ante el pronóstico que se tiene para la temporada de descenso de temperaturas:
- Abrigarse bien.
- Resguardarse temprano en casa.
- Evitar la exposición prolongada al frío.
- Prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y mascotas.
La entidad hizo el llamado a los guatemaltecos para reportar casos de personas o familias que requieran traslado a un albergue. Pueden comunicarse con las autoridades locales, cuerpos de socorro o al 119 de la Conred para coordinar la atención necesaria.
* Con información de Conred.