Un video que circula en redes sociales ha generado una ola de críticas luego de que una conductora cuestionara por qué los automovilistas deben ceder el paso a las ambulancias que circulan con sirenas y luces de emergencia encendidas.
En la grabación, la conductora hace referencia a la voluntad de Dios y expresa que los acontecimientos de la vida ya están dentro de sus planes, dando a entender que, si una persona tiene determinado destino, el hecho de que una ambulancia llegue más rápido no necesariamente cambiaría lo que está escrito.
Esto provocó una ola de críticas en redes sociales, donde varias personas le recordaron que permitir el avance de una ambulancia puede ser determinante para que un paciente reciba atención médica a tiempo, independientemente de las creencias personales.
Ceder el paso es una obligación establecida en la ley
Más allá de la polémica, en Guatemala facilitar el paso a los vehículos de emergencia no es una cuestión de cortesía, sino una obligación establecida en la Ley y Reglamento de Tránsito.
El artículo 127 del Reglamento de Tránsito establece que los vehículos de emergencia, tanto públicos como privados y debidamente autorizados, tienen prioridad de paso sobre los demás automotores cuando atienden una urgencia y circulan con las sirenas y luces intermitentes encendidas.
Esto significa que los conductores deben facilitarles el paso y evitar cualquier maniobra que obstaculice su desplazamiento.
¿De cuánto es la multa por no ceder el paso?
De acuerdo con el artículo 185, inciso c, del Reglamento de Tránsito, no ceder el paso o desatender los requerimientos de un vehículo de emergencia puede ser sancionado con una multa de Q25,000.
Asimismo, si la obstrucción provoca retrasos que agravan el estado de un paciente o tienen consecuencias fatales, podrían deducirse responsabilidades penales, dependiendo de las circunstancias del caso.
La importancia de esta disposición va más allá de evitar una sanción económica. Las ambulancias pueden trasladar pacientes en estado crítico o dirigirse a atender a personas que necesitan asistencia inmediata.
En una emergencia, cada minuto cuenta y bloquear el paso puede representar una demora que comprometa la vida de alguien.
Por ello, las autoridades recuerdan que ceder la vía a una ambulancia es una responsabilidad de todos los conductores, pues facilitar su recorrido puede hacer la diferencia para salvar una vida.