La rivalidad entre el FC Barcelona y el Real Madrid suma un nuevo capítulo fuera de los terrenos de juego. Ambos clubes concluyeron sin acuerdo el acto de conciliación celebrado este miércoles en los juzgados de Madrid, a raíz de la acción legal presentada por la entidad azulgrana contra Florentino Pérez, presidente del conjunto madridista, por unas declaraciones que considera calumniosas. Tras este resultado, el Barcelona tendrá que decidir si continúa por la vía judicial mediante una demanda civil o una querella penal por presuntas injurias.
El conflicto se originó a raíz de unas declaraciones realizadas por Florentino Pérez el pasado 12 de mayo, cuando acusó públicamente al Barcelona de corrupción, de favorecer económicamente a los árbitros y de recibir beneficios recurrentes de las decisiones arbitrales. Sus señalamientos estuvieron relacionados con el denominado caso Negreira, una investigación sobre los pagos que el club catalán realizó durante varios años a José María Enríquez Negreira, antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Según las investigaciones, las cantidades superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, aunque el Barcelona ha defendido que los pagos correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre el colectivo arbitral.
Barcelona buscaba que Florentino Pérez se retractara de sus declaraciones
Mediante el procedimiento de conciliación, el Barcelona buscaba que el máximo dirigente madridista rectificara sus afirmaciones y reconociera que no había presentado pruebas concretas para respaldar sus acusaciones. Además, la entidad azulgrana solicitó que, en caso de mantener sus señalamientos, Pérez identificara a los árbitros supuestamente implicados, así como los encuentros y las jugadas en las que se habría producido alguna irregularidad. La intención del club catalán es proteger su reputación institucional y evitar que declaraciones de esta naturaleza continúen afectando su imagen pública.
Por su parte, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, manifestó desde Bakú su descontento con la postura del Real Madrid y criticó que la entidad blanca mantenga constantes referencias al club azulgrana. Incluso ironizó al señalar que podrían reclamar derechos de autor por las reiteradas menciones que, a su juicio, utiliza el conjunto madridista para hablar del Barcelona. Laporta también explicó que la conciliación representaba una oportunidad para que Florentino Pérez corrigiera sus palabras antes de avanzar hacia un procedimiento judicial. Al no producirse una rectificación, dejó abierta la posibilidad de continuar con las acciones legales correspondientes.
Mientras tanto, Florentino Pérez ha mantenido su postura sobre el caso Negreira y ha insistido en la necesidad de que se esclarezcan los hechos ante las autoridades judiciales y los organismos deportivos correspondientes.