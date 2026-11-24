Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, hizo historia al convertirse en la nueva Miss Universo 2026. Su coronación no solo llenó de orgullo a su país, sino que también puso el foco en su historia como madre de una pequeña niña.
La gran final se celebró este 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde 116 candidatas compitieron por el título. Jennifer logró imponerse y recibió la corona de manos de Fátima Bosch, Miss Universo 2025.
Una de las preguntas que más ha despertado curiosidad entre los seguidores del certamen es cuántos hijos tiene la nueva reina de belleza. Jennifer es madre de una niña llamada Penélope, de siete años, quien ha sido una de sus principales motivaciones durante este camino.
La pequeña también estuvo presente para acompañar a su mamá durante las actividades de Miss Universo. Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió durante el desfile de traje nacional, cuando Penélope apareció entre el público luciendo un elegante vestido verde para apoyar a la representante puertorriqueña.
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Su historia familiar se convirtió en uno de los aspectos más comentados de su participación, pues Jennifer llegó a la competencia internacional como esposa y madre, demostrando que la maternidad también puede formar parte de los sueños.
A sus 27 años, Jennifer cuenta con una trayectoria académica y profesional enfocada en el bienestar de las personas. Es trabajadora social, tiene formación en psicología y dos maestrías, además de experiencia como especialista en prevención para el Departamento del Ejército de Estados Unidos.
Cuenta con una amplia experiencia previa en pasarelas, comenzó su preparación y consiguió coronarse como Miss Universe Puerto Rico 2026, lo que le abrió las puertas para representar a su país en la edición internacional. Ahora, con la corona de Miss Universo 2026, Jennifer Barreto escribe un nuevo capítulo en su historia y lleva consigo un mensaje que va más allá de los escenarios: ser mamá no significa renunciar a los sueños.
Una corona, una historia de perseverancia y una hija que ahora podrá decir que vio a su mamá convertirse en Miss Universo.