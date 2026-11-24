La gran final del Miss Universo 2026 vivió uno de sus momentos más emocionantes con el anuncio de las primeras 30 semifinalistas luego de un espectacular opening que presentó a las representantes de diferentes países ante millones de seguidores. Una a una, las candidatas hicieron su aparición sobre el escenario para presentarse oficialmente durante la noche de coronación.
Con música, luces, coreografías y una puesta en escena llena de energía, las participantes dieron inicio a una velada en la que cada detalle cuenta para acercarse a la corona. Después de esta presentación, llegó el momento que todas esperaban. Las candidatas comenzaron a ser llamadas individualmente para conocer quiénes lograban asegurar su lugar entre las 30 semifinalistas.
Cada nombre anunciado desató gritos, aplausos y celebraciones entre los seguidores de las concursantes. Una de las noticias que más emoción genera para los seguidores de la región es conocer qué representantes de Centroamérica consiguieron superar esta primera selección y continuar en la competencia.
Estas son las candidatas centroamericanas que lograron clasificar entre las primeras 30 semifinalistas del Miss Universo 2026: Chile, Brasil, India, Países Bajos, Nueva Zelanda, Islas Turcas y Caicos, Perú, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Israel, Ecuador, Puerto Rico, Tanzania, México, Guinea.
A las anteriores también se unió: Colombia, Ucrania, Panamá, Costa Rica, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Bélgica, Venezuela, República del Congo y Nicaragua.
Más de la final del Miss Universo
Su clasificación representa un importante momento para Centroamérica, que vuelve a tener presencia en una de las etapas más esperadas del concurso de belleza internacional. La competencia todavía tiene muchas emociones preparadas. Las 30 semifinalistas deberán continuar demostrando su desenvolvimiento, elegancia, personalidad y seguridad en las siguientes etapas de la gala.
La edición 75 del Miss Universo se celebra en San Juan, Puerto Rico, y reúne a delegadas de diferentes partes del mundo que buscan conquistar el título universal. Con el Top 30 ya anunciado, la expectativa aumenta: cada presentación será determinante para conocer quiénes conseguirán avanzar y acercarse a la corona más esperada de la noche.
La expectativa entre los fanáticos también se concentra en las próximas rondas, donde las semifinalistas tendrán que destacar no solo por su belleza y elegancia, sino también por su carisma, seguridad y capacidad de desenvolverse frente al jurado