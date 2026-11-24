El mediocampista guatemalteco Olger Escobar continuará su carrera en el fútbol de la MLS, luego de que el CF Montreal anunciara la renovación de su contrato para la temporada 2027. La noticia fue confirmada por el club a través de un comunicado publicado en sus plataformas oficiales, en el que informó que hizo efectiva la opción de continuidad del futbolista nacional.
La renovación de Escobar forma parte de una serie de movimientos contractuales realizados por la institución canadiense de cara a su próximo compromiso competitivo. Además del guatemalteco, el equipo confirmó que también ejercerá las opciones de contrato de los defensores Dawid Bugaj y Brandan Craig, así como de los mediocampistas Victor Loturi y Dante Sealy.
Olger Escobar buscará más protagonismo con el CF Montreal
El jugador, nacido en Lynn, Massachusetts, llegó al CF Montreal el 24 de abril de 2025, después de formar parte de la academia del New England Revolution. Su trayectoria profesional comenzó en 2023 con el New England Revolution II, equipo con el que disputó tres temporadas en la MLS Next Pro. Durante ese período, registró 12 titularidades, acumuló 1,277 minutos en el terreno de juego y contribuyó con un gol y una asistencia.
A nivel internacional, Escobar ha defendido los colores de Guatemala en distintas categorías juveniles, incluyendo las selecciones sub-17, sub-18 y sub-20. Su primera convocatoria al combinado mayor llegó en noviembre de 2023, cuando fue considerado para un partido amistoso frente a Jamaica, que concluyó con un empate sin goles. Con esta renovación, el futbolista tendrá una nueva oportunidad de seguir creciendo en el fútbol profesional y buscar mayor protagonismo tanto en su club como en futuras convocatorias de la Selección Nacional de Guatemala.