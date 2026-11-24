La ex vicepresidenta Roxana Baldetti acudió este martes, 24 de noviembre, a tribunales en cumplimiento de la resolución del Tribunal de Mayor Riesgo C de colocarle un control telemático que le permitiría seguir en libertad el proceso penal en su contra por el caso conocido como "Agua Mágica", en el que se investiga la adquisición de una supuesta fórmula para sanear el lago de Amatitlán.
Previo a la audiencia programada para este día, la exfuncionaria cuestionó por qué ella no tendría derecho a la justicia cuando otros privados de libertad entran y salen de las cárceles del país. "Ustedes lo saben, hay otros que entran y salen, salen y entran y por qué Roxana Baldetti no tiene derecho a la justicia", dijo a periodistas.
Asimismo, decidió compartir que conoció a "su abogado", haciendo referencia a un ser divino, que guía sus procesos judiciales y recuperación y que se siente muy apegada a ese ser supremo, a quien asegura haber conocido en el lugar menos esperado: la cárcel.
"Tengo un abogado de mi abogado, no el que está allá atrás, él está allá arriba, y él sabe lo que hace. Estoy muy apegada a él, muy pegada. Lo llegué a conocer en el lugar que menos esperaba, en la cárcel. Ese es mi testimonio",
compartió la exfuncionaria.
Control telemático
La excompañera de fórmula del expresidente Otto Pérez, durante la gestión del cancelado Partido Patriota, fue trasladada esta madrugada de su residencia al Hospital General San Juan de Dios en donde tenía una cita con el neurocirujano. Bomberos Municipales realizaron el traslado de Baldetti en ambulancia hacia el centro asistencial y posteriormente a torre de tribunales, donde fue retirada en camilla de la unidad de emergencia y después colocada en silla de ruedas para facilitar su traslado por las instalaciones.
El brazalete electrónico le fue instalado en el tobillo izquierdo a Baldetti. De esta manera, las autoridades podrán tener el control en tiempo real de su ubicación. La orden para su colocación la emitió el pasado 10 de noviembre por el referido tribunal.