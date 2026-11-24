La Audiencia Provincial de La Rioja, en España, condenó a 15 años y 10 meses de prisión a un exentrenador de futbol del Club Deportivo Varea, de Logroño, tras declararlo responsable de diez delitos, entre ellos abuso sexual a menores de 16 años, acoso sexual, descubrimiento de secretos y tenencia de pornografía infantil. Los hechos involucraron a seis adolescentes que formaban parte del equipo que dirigía durante las temporadas 2020-2021 y 2021-2022, según informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja.
De acuerdo con la resolución judicial, el condenado se aprovechó de su posición como entrenador y de la confianza que los jóvenes depositaban en él para cometer los abusos. Además, utilizó su vínculo profesional con el Club Atlético Osasuna, equipo para el que trabajaba como ojeador desde julio de 2021 mediante un contrato indefinido, para acercarse a los menores y ofrecerles supuestas oportunidades de crecimiento en el fútbol profesional, prometiéndoles un ascenso al primer equipo del equipo navarro.
Escándalo en el futbol español
La sentencia establece que, bajo la promesa de ayudarlos a avanzar en sus carreras deportivas e incluso llegar al primer equipo de Osasuna, el exentrenador solicitaba a los adolescentes fotografías de contenido sexual y buscaba concretar encuentros a solas con ellos. Estos hechos quedaron documentados en una resolución de 179 páginas, en la que el tribunal detalló las conductas delictivas y las circunstancias en las que ocurrieron.
Además de la pena de prisión, la Audiencia Provincial impuso al condenado multas que suman 7.920 euros y ordenó el pago de 29.000 euros en concepto de indemnización para las víctimas. Asimismo, declaró al Club Atlético Osasuna responsable civil subsidiario de dichas compensaciones, debido a la relación laboral que mantenía con el acusado como ojeador.
También te podría interesar: