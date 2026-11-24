Hasta 7.5 años de prisión y multas que superarían los Q191 mil podrían enfrentar las personas que provoquen la muerte de animales mediante actos de maltrato o crueldad, si el Congreso de la República aprueba las reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal, Decreto 17-85, que serán discutidas este martes 24 de noviembre.
La propuesta surge en medio del aumento de denuncias por violencia contra animales y contempla la creación de nuevos delitos en el Código Penal para sancionar tanto las lesiones como la muerte provocada por maltrato.
Las iniciativas 6140, 6544 y 6460 fueron unificadas y figuran en el proyecto de orden del día de la sexagésima segunda sesión ordinaria adicional, en la que se prevé su discusión por artículos y redacción final.
Cambios planteados
Entre los cambios planteados, el nuevo artículo 347 F establecería penas de uno a tres años de prisión, multas equivalentes a 15 salarios mínimos y el decomiso de los animales bajo el cuidado del responsable cuando se les provoquen lesiones. Si estas ponen en grave peligro la vida del animal, las sanciones aumentarían en una mitad.
Por su parte, el artículo 347 G contemplaría penas de dos a cinco años de cárcel y multas de entre 20 y 30 salarios mínimos para quienes causen la muerte de un animal. Cuando se utilicen métodos que provoquen sufrimiento grave, como el envenenamiento, las penas aumentarían en una mitad, alcanzando hasta 7.5 años de prisión.
Las cifras de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura reflejan el incremento de casos: atendió 323 denuncias en 2023, 343 en 2024 y 452 durante 2025. En 2024 también brindó auxilio a 1,722 animales.
Las reformas incluyen plazos para verificar denuncias, resoluciones de hasta ocho días cuando sean tramitadas por la Unidad de Bienestar Animal y la posibilidad de rescates preventivos inmediatos por parte de la Policía Nacional Civil.
Además, plantean jornadas de esterilización de perros y gatos en situación de abandono y la incorporación de contenidos sobre bienestar animal en los programas educativos.
Por ahora, las sanciones son propuestas legislativas y su aplicación dependerá de la aprobación de las reformas.