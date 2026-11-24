Un video captado por cámaras de seguridad muestra el momento de angustia que vivió una mujer al ser atacada por dos motoladrones que la sorprendieron por la espalda para robarle sus pertenencias. El hecho ocurrió a plena luz del día en las inmediaciones de la Terminal del Sur de Escuintla, ante la mirada de varias personas que transitaban por el sector.
En las imágenes se observa a varias personas caminando luego de realizar sus compras, mientras diferentes vehículos y motocicletas circulan por el lugar. Entre el movimiento de peatones aparece una motocicleta en la que se desplazan dos hombres, quienes avanzan lentamente y se mantienen cerca de ellos.
Al llegar frente a un puesto de venta de frutas, uno de los individuos desciende rápidamente de la motocicleta y se acerca por la espalda a una mujer. Sin darle tiempo de reaccionar, la ataca y le arranca una cadena que llevaba puesta. Posteriormente, intenta despojarla de su teléfono celular, pero la víctima se resiste y evita que se lo quite.
Ante la resistencia de la mujer, el delincuente intenta sujetarla del cabello para someterla y conseguir su objetivo. Sin embargo, al no lograrlo, decide regresar rápidamente a la motocicleta, donde su cómplice lo espera con el motor en marcha, para escapar juntos con rumbo desconocido. Todo ocurrió en aproximadamente 10 segundos, según se observa en el clip.
Alertan a pobadores
El video comenzó a circular en redes sociales con el propósito de alertar a los pobladores y tratar de identificar a los responsables. Hasta el momento, la Policía Nacional Civil (PNC) no ha reportado información sobre este caso y se desconoce si la víctima presentó una denuncia ante el Ministerio Público.
Ante este tipo de hechos delictivos, expertos en seguridad recomiendan mantener la atención al caminar por espacios públicos, evitar exhibir objetos de valor, llevar el teléfono celular en lugares seguros y estar atentos a motocicletas o personas que circulen repetidamente cerca de los peatones.
También aconsejan no enfrentar directamente a los delincuentes cuando porten armas o ejerzan violencia, priorizando la integridad física y buscando ayuda de las autoridades lo antes posible.