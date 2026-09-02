Mujer arrestada por crueldad animal

Un nuevo caso de crueldad animal indigna a la comunidad virtual luego de que en redes sociales se denunciara el hallazgo de los restos de una mascota que habría permanecido amarrada hasta su muerte dentro de un domicilio en Paseo de las Cañadas, en Tonalá.
Luego de la denuncia, la Fiscalía del Estado de Jalisco, México, realizó las investigaciones a través de la Agencia 05 Especializada en Crueldad contra los Animales. Las pesquisas lograron establecer los datos de la presunta propietaria del perro localizado muerto.
Las autoridades solicitaron la aprehensión de una mujer identificada como Alejandra Noemy "N", señalada del delito de crueldad contra los animales, establecida en el artículo 306 del Código Penal de Jalisco, en el país vecino.
La mujer fue detenida y quedó a disposición de los juzgados correspondientes.
Según medios locales, el hecho fue denunciado desde el pasado 11 de julio.
¿Qué dice la Ley de Protección Animal de Guatemala sobre crueldad animal?
La legislación en Guatemala castiga el maltrato y la crueldad animal a través de la Ley de Protección y Bienestar Animal (Decreto 5-2017). Además, según el código penal contempla multas y sanciones, hasta de penas de prisión, por este delito.
- Infracciones administrativas: La ley original clasifica las faltas en leves, graves y gravísimas, sancionadas con multas calculadas en salarios mínimos mensuales.
- Delito penal: el delito de maltrato o crueldad animal establece cárcel inconmutable para los agresores. Causar lesiones de cualquier tipo a un animal se sanciona con prisión de 1 a 3 años y multa de 15 salarios mínimos. Si pone en grave peligro la vida del animal, la pena aumenta a la mitad.
- Muerte por crueldad: Si el maltrato causa la muerte del animal, la pena es de 2 a 5 años de prisión (y puede alcanzar multas de 20 a 30 salarios mínimos), incrementándose si se usan métodos de sufrimiento grave como el envenenamiento
La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) ha puesto a disposición varias vías para denuncias sobre maltrato animal: puedes denunciar al teléfono 1557, al correo denunciasbienestaranimal@maga.gob.gt o de forma presencial en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.