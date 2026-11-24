Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala se encuentran dándole seguimiento a la situación que se presenta este martes, 24 de noviembre, debido a la presencia de manifestantes en diferentes puntos de la zona 1.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, emitió una alerta vial debido a que se anunció una protesta para la presente jornada, la cual daría inicio a partir de las 09:00 horas. Se trata de una actividad organizada por exmilitares que buscan hacer una serie de solicitudes a las autoridades.
El funcionario explicó que los ciudadanos que estarían siendo parte de la movilización empezaron a llegar desde la madrugada a bordo de buses y con el paso de las horas se sumaron más para concentrarse frente al Palacio Nacional de la Cultura.
Según la información preliminar que se tiene sobre esta protesta, los exintegrantes de las fuerzas armadas podrían llevar a cabo una caminata que estaría recorriendo los perímetros de la plaza de La Constitución, Casa Presidencial y Congreso de la República.
En ese sentido, Montejo les recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias si necesitan movilizarse por las áreas afectadas y, de ser posible, utilizar vías alternas, entre estas:
- Periférico
- Calle Martí
- Avenida Elena
- Bulevar La Asunción
Manifestantes pernoctan en zona 1
La PMT detalló que también hay otros manifestantes, por diferentes temas, atrás del Congreso de la República. Se trata de jubilados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que bloquean este tramo.
Los manifestantes se presentaron desde ayer a la 8ª avenida y 9ª calle de la zona 1 y pernoctaron en la vía pública como parte de las medidas de hecho que han implementado para hacer una serie de exigencias a las autoridades.
La institución informó que como vías alternas se pueden utilizar los siguientes puntos para evitar atrasos por la presencia de esta manifestación:
- 2ª avenida
- 4ª avenida
- 10ª avenida
- 12ª avenida