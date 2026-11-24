La Selección Nacional de Guatemala tiene una nueva oportunidad de competir en uno de los torneos más importantes del continente: la Copa América 2028. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) anunciaron la ampliación de su alianza estratégica, que permitirá organizar nuevamente el certamen de manera conjunta en Estados Unidos, del 9 de junio al 9 de julio de 2028. La competición contará con 16 selecciones: las diez representantes de Sudamérica y seis equipos de Concacaf.
Para conseguir uno de esos seis boletos, Guatemala deberá demostrar su capacidad deportiva en la Copa Oro 2027, torneo que se disputará del 17 de junio al 11 de julio de ese año. Sin embargo, antes tendrá que superar un primer obstáculo: la ronda preliminar, en la que se enfrentará a República Dominicana en una serie de dos partidos. El encuentro de ida se jugará en territorio dominicano, mientras que la vuelta tendrá como escenario la Ciudad de Guatemala.
Guatemala ante una oportunidad histórica de clasificar a la Copa América
Una vez superada esa eliminatoria, la Bicolor deberá concentrarse en avanzar en la fase de grupos de la Copa Oro y conseguir su clasificación a los cuartos de final. Esa instancia será determinante para mantener vivas sus aspiraciones de llegar al máximo torneo de selecciones del continente.
El desafío no será sencillo, pero Guatemala tendrá en sus manos la posibilidad de hacer historia y regresar a una competición de esta magnitud. Su camino comenzará ante República Dominicana y continuará en la Copa Oro 2027, donde deberá conseguir resultados que le permitan ubicarse entre las seis mejores selecciones de Concacaf en el proceso clasificatorio.