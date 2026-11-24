En cumplimiento de la resolución del Tribunal de Mayor Riesgo C, este martes 24 de noviembre le fue colocado el dispositivo de control telemático a la exvicepresidenta Roxana, lo que le permitiría seguir en libertad el proceso penal en su contra por el caso conocido como "Agua Mágica", en el que se investiga la adquisición de una supuesta fórmula para sanear el lago de Amatitlán.
El abogado defensor confirmó que, durante la madrugada, la exfuncionaria fue trasladada desde su residencia al Hospital General San Juan de Dios, para una cita a las 6:30 horas con el neurocirujano. La movilización se realizó con el apoyo de los Bomberos Municipales, que proporcionaron la ambulancia.
Después, Baldetti fue llevada a la Torre de Tribunales, donde fue retirada en camilla de la unidad de emergencia y después colocada en silla de ruedas para facilitar su traslado por las instalaciones.
Para la presente jornada se programaron dos audiencias relacionadas con el seguimiento de procesos que involucran a la exvicemandataria: una para conocer la imposición del control telemático y otra en el Juzgado de Extinción de Dominio.
El brazalete electrónico le fue instalado en el tobillo izquierdo a Baldetti. De esta manera, las autoridades podrán tener el control en tiempo real de su ubicación. La orden para su colocación la emitió el pasado 10 de noviembre por el referido tribunal.