Un hombre perdió la vida luego de ser víctima de un ataque armado este martes, 24 de noviembre, en el bulevar principal de la comunidad Carmen del Monte, Bárcena, zona 3 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
Tras recibir la alerta, elementos de los Bomberos Municipales Departamentales se movilizaron al lugar para atender la emergencia que se registró frente a una carnicería del sector.
A su llegada, los socorristas evaluaron a un hombre que presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Los bomberos notificaron a las autoridades correspondientes sobre el fallecimiento para realizar las diligencias de ley e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer este hecho de violencia.