El Grupo Legislativo Raíces expresó su rechazo a la nueva propuesta del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2027, que se pretende aprobar en la sesión de este martes 24 de noviembre, sin dar tiempo suficiente para su análisis y discusión.
Raíces indicó que la nueva propuesta contempla una reducción en los recursos destinados a salud, educación y ambiente en comparación con el presupuesto vigente de 2026, distribuidos de la siguiente manera: Q479 millones menos para el Ministerio de Educación; Q33 millones menos para el Ministerio de Salud y Q112 millones menos para el Ministerio de Ambiente.
"Estas reducciones afectan la capacidad del Estado para atender problemas que enfrenta diariamente la población guatemalteca, como la inseguridad, la falta de medicamentos en los hospitales y las malas condiciones de las escuelas.", indicó Raíces.
La reducción aprobada por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República también elimina la aportación de Q250 millones al Fondo Nacional de Becas y Q15 millones para el Fondo Nacional para el Cambio Climático.
Raíces añadió que la nueva propuesta contempla un incremento de Q7 mil millones en los recursos destinados a los CODEDES y las ONG. "Este aumento, previo al año electoral, será utilizado para financiar las campañas políticas de diputados y alcaldes.", denunció el grupo legislativo.
"Rechazamos enérgicamente que se pretenda decidir en cuestión de horas un presupuesto que no se discutió de forma amplia y transparente. Por estas razones, el Grupo Legislativo RAÍCES anuncia que votará en contra de la nueva propuesta de Presupuesto 2027.", señaló.
La diputada, Victoria Palala, añadió que al Ministerio de Gobernación se le reducido más de Q700 millones.
Vía Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*