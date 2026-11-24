La esperada noche final de Miss Universo, programada para el martes 24 de noviembre de 2026, promete una celebración sin precedentes de la cultura puertorriqueña.
El majestuoso Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot será el escenario donde 116 delegadas de todo el mundo competirán por la codiciada corona, y la gala contará con un espectáculo musical que destacará el talento local.
Miss Universo 2026 integrará un segmento artístico completamente puertorriqueño, sumando un toque distintivo y vibrante a la transmisión internacional.
Este enfoque busca no solo entretener, sino también proyectar la riqueza musical y el espíritu de la isla ante millones de espectadores alrededor del planeta.
Entre las figuras que engalanarán la velada con su arte, se ha confirmado la participación de tres íconos de la música y el entretenimiento.
La legendaria cantante La India, la talentosa Didi Romero y la reconocida ex Miss Universo Denise Quiñones unirán sus voces para ofrecer una actuación memorable que promete ser uno de los puntos álgidos de la noche.
Por su parte, el acto de cierre estará a cargo de la también boricua Janina. La intérprete de pop y balada, recordada por ganar la primera temporada del reality musical Objetivo Fama, pondrá el broche de oro a la noche de coronación.
Esta será la corona que lucirá la nueva Miss Universo
Miss Universo ha desvelado la deslumbrante pieza central de su próxima edición de diamante: la nueva corona, bautizada como "El Resplandor del Legado Eterno".
Esta joya conmemora los 75 años de trayectoria del prestigioso certamen internacional de belleza, a pocos días de la gran final que coronará a la nueva soberana mundial en Puerto Rico.
Diseñada por el renombrado joyero George Wittels en colaboración con la distinguida casa parisina Maison d'OR, la corona es una verdadera obra maestra de orfebrería.
Fue elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con un total de 3.150 diamantes de talla brillante, creando un diseño que irradia luz y sofisticación. Su concepción simboliza la evolución, el empoderamiento y el recorrido de la organización a lo largo de siete décadas y media de historia.