Miss Guatemala deslumbra con su vestuario en Miss Universo

La representante de Guatemala, Adelina Castillo, ya llegó a Puerto Rico, país que este año será la sede de Miss Universo 2026, y su arribo no pasó desapercibido. La joven sorprendió con un elegante atuendo que rápidamente captó la atención durante su llegada a la isla del encanto.
Para esta ocasión, Miss Guatemala apostó por un conjunto en color blanco, acompañado de algunos brillantes que aportaban un toque de elegancia y sofisticación. El diseño acentuaba su figura y destacaba su silueta, convirtiéndose en uno de los detalles más comentados de su llegada.
Además de su elección de vestuario, Adelina mostró su emoción por representar al país. Durante su arribo se le observó sosteniendo una pequeña bandera de Guatemala y realizando algunos movimientos de baile, dejando ver su entusiasmo por comenzar esta importante experiencia internacional.
Su llegada marca el inicio de una nueva etapa en su camino hacia la corona universal. Ahora, la guatemalteca se prepara para compartir con las representantes de diferentes países y participar en las actividades previas a la noche de coronación.
Más del Miss Universo
La edición 75 de Miss Universo tendrá como escenario a Puerto Rico, que recibirá a 121 candidatas de distintas partes del mundo para una celebración especial que conmemora los 75 años de historia del certamen. De acuerdo con la programación oficial, las representantes comenzarán su concentración entre el 8 y el 10 de noviembre, con actividades de registro, pruebas de vestuario y bienvenida.
Posteriormente, tendrán una agenda que incluye encuentros culturales, actividades sociales, sesiones fotográficas y preparación para las competencias.
Entre las fechas más esperadas se encuentra el 21 de noviembre, cuando se realizará la competencia de trajes nacionales, mientras que el 22 de noviembre tendrá lugar la competencia preliminar, en la que las participantes buscarán destacar ante el jurado. Finalmente, la gran final de Miss Universo 2026 se celebrará el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde se conocerá a la sucesora de la actual reina universal, Fátima Bosch.