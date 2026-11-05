Fátima Bosch confirma romance con empresario centroamericano

La Miss Universo 2025 publicó un video con una inesperada frase que despertó sospechas entre sus seguidores sobre su posible relación con el empresario hondureño. Fátima Bosch vuelve a acaparar la atención en redes sociales, pero esta vez no por sus actividades como Miss Universo 2025, sino por un mensaje que ha despertado rumores sobre su vida sentimental.
Se trata de un supuesto romance con el empresario de origen hondureño llamado Alejandro Canahuati. La modelo mexicana compartió una publicación en TikTok que rápidamente generó comentarios y especulaciones entre sus seguidores, quienes interpretaron sus palabras como una posible señal de que habría encontrado el amor.
El miércoles 4 de noviembre, Fátima Bosch publicó un video en su cuenta de TikTok, plataforma en la que cuenta con aproximadamente dos millones de seguidores. La grabación estuvo acompañada de una frase que no pasó desapercibida: "Ya no me manden su CV, ya cerramos inscripciones", además de un emoji de beso.
El comentario provocó una ola de reacciones, especialmente porque anteriormente la reina de belleza había bromeado sobre la posibilidad de recibir currículums de personas interesadas en conquistarla. Sin embargo, esta vez sus seguidores relacionaron el mensaje con Alejandro Canahuati, empresario hondureño con quien ha sido vista recientemente.
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Entre las reacciones destacaron comentarios como: "Es que ya ganó Canahuati", "Afortunado el galán" y "Muchos esperando noviembre y la convocatoria ya se cerró". Aunque Fátima no mencionó directamente al empresario, la publicación fue interpretada por muchos como una indirecta sobre su situación sentimental.
Los rumores sobre un posible romance comenzaron a tomar fuerza durante el fin de semana del 31 de octubre, cuando ambos fueron captados juntos durante un evento en Mérida, Yucatán.
En videos y fotografías difundidos en redes sociales se observa a la modelo caminando junto al empresario, incluso tomados de la mano. También circularon imágenes de Canahuati con un ramo de flores, lo que aumentó las especulaciones.
Alejandro Canahuati es un empresario hondureño vinculado a la industria textil y a una reconocida familia empresarial de ese país.