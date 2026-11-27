Este sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas, el balón de futbol rodará en seis escenarios deportivos del país. En cada cancha habrá algo en juego, pero en el estadio municipal de San Pedro Sacatepéquez en San Marcos, el San Pedro F. C. es anfitrión de Deportivo Guastatoya y ahí prácticamente es la base de la definición del sexto y último boleto para disputar la fase final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.
San Pedro (29 puntos) iniciará con ventaja en la carrera por el boleto a la fase final, pero Cobán Imperial (28 puntos), Marquense (28 puntos) y Comunicaciones (26 puntos) lucharán, primero, por ganar su respectivo partido, y segundo, esperar la combinación de resultados que le de una esperanza matemática de llevarse el único boleto en juego.
Así ganaría San Pedro el boleto a fase final
El panorama es claro: si San Pedro derrota a Guastatoya por cualquier marcador, será el sexto clasificado a la fase final, donde estarán Antigua, Xelajú, Municipal, Mixco y Guastatoya.
Un empate de San Pedro le abre la puerta de las posibilidades a cobaneros y marquenses, ya que los "Shecanos" estarían con 30 puntos, y cualquier victoria de los ya mencionados hará que lleguen a 31 puntos y superen a los occidentales. Si se da ese panorama, entonces la diferencia de gol entraría a jugar entre el "Príncipe Azul" y los "Leones Amarillos del Occidente", en esa línea, habrá ventaja para los de Alta Verapaz.
Si San Pedro pierde, entonces a la lucha ya entra Comunicaciones, que para clasificar necesitaría derrotas también de Cobán Imperial y Marquense. Además, deben ganar 3-0 y esperar la derrota de San Pedro 0-2, o, el 2-0 en el Cementos Progreso y el 0-3 en San Pedro.
Son grandes las emociones que deparan para los aficionados este sábado, donde cuatro equipos luchar por el último boleto a la fiesta grande, pero con clara ventaja para el equipo que este torneo hace su debut en la Liga Nacional y que es dirigido por el técnico guatemalteco Edwin el "Chino" Vázquez.
De estar Vázquez en la ronda final del campeonato, habría dos técnicos nacionales en la búsqueda del título, porque Fabricio Benítez de Mixco también ya está clasificado a la fase final del Apertura 2026.
Jornada 22 de la fase regular: sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas
- Comunicaciones vs. Xelajú
- San Pedro vs. Guastatoya
- Antigua vs. Mixco
- Suchitepéquez vs. Municipal
- Aurora vs. Cobán Imperial
- Malacateco vs. Marquense.