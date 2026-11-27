William Levy, el reconocido actor cubano, ha vuelto a captar la atención del público y las redes sociales tras una reciente aparición que generó un intenso debate sobre su aspecto físico.
A sus 46 años, el protagonista de exitosas telenovelas mostró una imagen que, para muchos, refleja el paso natural del tiempo, mientras que otros no dudaron en expresar su sorpresa por los cambios.
La discusión se centró en si su apariencia actual es el resultado de un envejecimiento natural o si, como algunos señalaron, es la imagen de "un hombre sin tanto bótox".
La reaparición de William Levy tuvo lugar durante la promoción de su nueva película, "Bajo un fuego", un proyecto cinematográfico en el que comparte créditos con su hija menor, Kailey Alexandra.
Aunque el objetivo principal era destacar la producción, las cámaras y los internautas desviaron rápidamente su foco hacia el rostro del actor, quien no había tenido una exposición pública tan notoria en un tiempo.
Las plataformas digitales se inundaron de comentarios que reflejaban una polarización de opiniones. Algunos usuarios manifestaron que el actor lucía "diferente" a como lo recordaban de sus épocas de galán en producciones como "Cuidado con el ángel" y "Sortilegio".
Reacciones y comentarios
Pese a las críticas, una gran parte de los seguidores de William Levy salió en su defensa, aplaudiendo su imagen madura y natural. Entre las reacciones más destacadas, se leyeron mensajes como:
- "Envejeció y está bien, creo que en un mundo lleno de Botox ver una cara normal envejecida no es motivo de burla"
- "Ha envejecido como lo haremos todos, ¡natural!"
- "Los años pasan para todo el mundo, queridos"
- "Critican por operarse y ahora por no operarse... quién los entiende"
- "Yo veo que trae peluquín".
William Levy, nacido el veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta en Cojímar, Cuba, ha construido una exitosa carrera que lo llevó a la fama internacional.
Su trayectoria incluye roles protagónicos en telenovelas icónicas como "Cuidado con el ángel", "Sortilegio", "Triunfo del amor" y la popular "Café con aroma de mujer". A sus cuarenta y seis años, el actor continúa activo en la industria, demostrando que su talento va más allá de su imagen.