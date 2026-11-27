Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que durante la madrugada de este viernes, 27 de noviembre, se registran complicaciones para la movilidad vehicular debido a la presencia de un cabezal con desperfectos mecánicos en el kilómetro 5.6 de la ruta al Atlántico, sector Lomas del Norte, zona 1.
El vehículo afectado se quedó detenido sobre el carril derecho, en el tramo con sentido hacia el sur, generando una reducción del área habilitada para que el resto del tránsito pudiera avanzar.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) dio a conocer que brinda apoyo para el retiro del trasporte pesado para que de esta manera pueda quedar liberada la vía y se agilice la circulación en esta importante área.
"Recuerde mantener su vehículo en óptimas condiciones para prevenir incidentes viales", recomendó la entidad al dar a conocer la situación que se presenta este día en la zona 18.