Jennifer Barreto ha marcado un antes y un después en la historia del certamen Miss Universo al coronarse como la soberana de la edición 2026.
Su victoria es particularmente significativa, ya que se convirtió en la primera mujer casada y madre en ostentar el codiciado título de Miss Universo, rompiendo paradigmas y enviando un mensaje de inclusión y empoderamiento a nivel global.
Este triunfo no solo es personal, sino que también enorgullece a Puerto Rico, que suma su sexta corona en el concurso, consolidándose como una potencia en la belleza mundial.
Anteriormente, figuras icónicas como Marisol Malaret, Deborah Carthy-Deu, Dayanara Torres, Denise Quiñones y Zuleyka Rivera llevaron la corona a la Isla del Encanto.
Jennifer Barreto no es solo una reina de belleza; su perfil profesional es igualmente impresionante. Es psicóloga clínica de profesión y cuenta con dos maestrías, lo que subraya su compromiso con la educación y el desarrollo personal.
Representó con distinción a la ciudad de San Sebastián en el concurso Miss Universo Puerto Rico, donde su inteligencia, elocuencia y carisma la llevaron a obtener el derecho de representar a su país en el escenario mundial.
De las canchas a la corona
Antes de que los reflectores de Miss Universo iluminaran su camino, Jennifer Barreto soñaba con una carrera en el deporte. Desde los seis años, la puertorriqueña dedicó gran parte de su vida al voleibol, una disciplina en la que demostró un notable talento y disciplina.
Formó parte activa del Club de Voleibol Playeras de Isabela, donde pulió sus habilidades y forjó su espíritu competitivo.
Su mayor aspiración era integrar la Selección Nacional de Puerto Rico, un objetivo que la motivaba a entrenar arduamente y a superar cada desafío en la cancha.
Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. Una inoportuna lesión en el hombro derecho puso fin a sus sueños deportivos.
"No logré jugar con la selección nacional de Puerto Rico porque me lastimé el hombro derecho y tengo una cirugía", explicó Barreto en una entrevista
Esta lesión y la subsiguiente cirugía la apartaron definitivamente de las canchas de voleibol, abriendo la puerta a nuevas oportunidades y, finalmente, al mundo de los concursos de belleza.
El resurgimiento de fotografías de su época como voleibolista, tras su coronación como Miss Universo, generó una notable reacción en las redes sociales.
Ciudadanos digitales comentaron sobre el evidente cambio en la apariencia de Jennifer Barreto, especulando sobre posibles retoques estéticos.