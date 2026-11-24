La emoción y el orgullo se apoderan de Puerto Rico con la reciente revelación del majestuoso escenario que acogerá a Miss Universo 2026.
Desde las inmediaciones del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la energía festiva es palpable, marcando un hito significativo en la preparación del certamen.
Este anuncio cobra especial relevancia al considerar las críticas previas que rodearon la organización de eventos preliminares, generando una gran expectativa en torno a la calidad de la producción de las galas principales.
El escenario promete ser uno de los más innovadores en la historia del certamen. Diseñado con tecnología de punta, contará con estructuras móviles que transformarán el espacio en tiempo real, pantallas gigantes con gráficas 3D y un sistema de iluminación capaz de crear atmósferas cambiantes para cada segmento de la competencia.
La propuesta escenográfica busca reflejar la modernidad y la tradición de Puerto Rico, fusionando elementos caribeños con un estilo futurista que marcará la diferencia en esta edición conmemorativa.
Desde la llegada de las delegadas al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín hasta su instalación en hoteles de lujo en San Juan, cada detalle ha sido cuidadosamente planificado para garantizar seguridad, comodidad y una experiencia inolvidable.
Contexto de las Críticas Previas
La presentación del diseño escénico era un momento de considerable tensión para muchos seguidores y expertos, dado el historial reciente de desafíos logísticos.
Eventos anteriores en la isla, como el denominado Beauty and the Beach, habían sido blanco de fuertes críticas debido a la deficiente planificación de pasarelas y escenarios.
Durante aquel desfile, el recorrido de las concursantes fue interrumpido por la efervescencia de los fanáticos y, lamentablemente, algunas participantes tropezaron al desfilar directamente sobre la arena, un incidente que generó un amplio descontento y puso en entredicho la profesionalidad de la organización local.
Frente a esta ola de comentarios negativos, la Organización Miss Universo emitió un comunicado para deslindarse de responsabilidades.
La entidad aclaró enfáticamente que no tuvo participación en la organización, producción ni gestión del evento Beauty and the Beach, el cual se celebró en la isla la noche del 13 de noviembre de 2026.
Para garantizar la excelencia de las noches cumbre del certamen, la organización anunció una decisión estratégica: la designación del destacado productor y empresario puertorriqueño Francisco "Paco" López.
Su vasta experiencia en la promoción de conciertos y eventos de gran envergadura lo posiciona como el encargado idóneo de la producción y promoción local de las tres galas principales de Miss Universe 2026, una medida que busca restaurar la confianza y elevar el estándar del evento.